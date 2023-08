Sydney Sweeney utilise la baguette Solawave pendant sa routine de soins de la peau : Shop – Hollywood Life

Crédit d’image : Matt Baron/BEI/Shutterstock

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation. En savoir plus sur nos politiques et avis.

Si vous souhaitez améliorer votre routine de soins de la peau, ne cherchez pas plus loin ! Sydney Sweeney révélé dans une vidéo pour Bazar de Harper que le Baguette de renouvellement radiante Solawave est une étape cruciale de sa routine de soin de nuit. «J’essaie de l’utiliser tous les soirs pendant environ 5 minutes. Cela aide vraiment à uniformiser mon teint », a déclaré le Euphorie a expliqué la star. « Si j’ai l’impression d’avoir un bouton d’acné kystique, il disparaît. »

Obtenez la baguette de renouvellement radiante Solawave pour 169 $ sur Amazon aujourd’hui !

En achetant la baguette aujourd’hui, ce sera une bonne affaire. L’outil coûtait à l’origine 181 $, vous bénéficierez donc d’une réduction de 12 $ ! Cet outil aide à réduire l’apparence des rides, ridules, cernes, imperfections et taches brunes et peut également aider à dégonfler et à dynamiser votre peau. Avec la nouvelle version 2023, vous obtiendrez 7 LED pour une puissance plus forte pour rajeunir en profondeur votre teint, un port de charge magnétique et un interrupteur marche/arrêt tactile. Il y a aussi une chaleur thérapeutique qui apaisera votre peau et la rendra aussi douce que possible !

Il suffit de 3 minutes par jour, trois fois par semaine pour que la baguette Solawave opère sa magie – Solawave garantit que vous verrez des résultats dans les deux semaines. Utilisez la baguette après avoir préparé votre peau avec un nettoyant doux et assurez-vous d’appliquer votre sérum préféré avant, afin d’avoir une base humide. Sydney l’utilise sur ses joues, son front et son cou, mais vous pouvez l’utiliser partout où se trouvent vos zones cibles, y compris votre mâchoire, sous vos yeux et votre lèvre supérieure. Mieux encore, vous avez le choix entre trois couleurs : bleu/rose ombré, noir mat et or rose.