Sydney Sweeney « suppliait » SNL de se moquer de ses seins, déclare Bowen Yang

Bowen Yang a beaucoup appris sur Samedi soir en direct au cours de ses cinq saisons dans le casting. Mais l’une de ses révélations les plus récentes est que le créateur et producteur exécutif de la série, Lorne Michaels, sait SNL fonctionne mieux comme une « émission de télé-réalité ».

Comme Yang l’a expliqué dans le dernier épisode de l’ancien SNL Le podcast Fly on the Wall des membres de la distribution Dana Carvey et David Spade, un « méta-récit » entoure l’émission dans lequel Yang se retrouve constamment pris. Cela s’est produit lorsqu’il a mentionné avec désinvolture un hôte anonyme qui a fait pleurer plusieurs membres de la distribution sur Regardez ce qui se passe en direct le mois dernier. Et il l’a probablement fait à nouveau maintenant en partageant des détails en coulisses sur Euphorie Les débuts de la star Sydney Sweeney en tant qu’animatrice en mars dernier.

« Je me laisse parfois emporter par le métarécit », a déclaré Yang. « Je me laisse entraîner dans un titre ou une autre annonce de temps en temps et je me dis : « Oh mon Dieu, c’est tellement injuste, c’est tellement stressant, ce n’est pas ce que je voulais dire. » Ou alors, ce n’est pas ce que je faisais alors que, genre, [Dave] Chappelle était sur scène avec moi.

Mais Lorne Michaels comprend, a déclaré Yang, que « c’est ce qu’est l’émission maintenant », ajoutant : « Je pense que Lorne en est conscient. Je pense que Lorne sait que c’est une émission de télé-réalité. »

Cela a amené la conversation sur l’épisode de Sweeney, qui a reçu des critiques du public pour avoir trop utilisé son corps pour les blagues. Mais Yang, qui est apparu dans un sketch de Hooters avec Sweeney, a déclaré que l’actrice était « un exemple d’une présentatrice qui est arrivée et a compris comment elle était déjà consommée et perçue ».

« Elle est arrivée et m’a dit : ‘S’il vous plaît, tout le monde, faites des blagues sur mes seins’ », a-t-il révélé. « Elle suppliait pratiquement tout le monde. »

Sweeney elle-même auparavant dit GQ Elle a délibérément voulu aborder la façon dont les gens la perçoivent. « Il y a tellement de gens qui disent : « Oh, elle est célèbre parce qu’elle a montré ses seins » », a-t-elle déclaré, indiquant qu’elle était au courant de la blague.

Yang a poursuivi en disant que lorsqu’il a voulu s’assurer que Sweeney était à l’aise pour un croquis où ils devaient s’embrasser, l’actrice a écarté toute inquiétude en répondant : « Bowen, je suis d’accord. Euphorie.”

« Mais elle a aussi dit : « Tu vis le rêve de tout homme gay en « couchant avec moi » », a-t-il ajouté. « Elle sait qu’elle est une telle puissance sexuelle brute que n’importe qui serait ravi de simuler une relation sexuelle avec elle. C’est tellement fou. »

Bien que Carvey et Spade lui aient directement posé la question, Yang a refusé de révéler le désormais tristement célèbre animateur méchant qu’il avait précédemment interpellé : « Je vous le dirai hors micro. »

Mais il a dit que les larmes apparemment versées par les membres du casting avaient peut-être autant à voir avec l’« environnement » stressant de SNL comme ce fut le cas avec l’animateur en question. « Imaginez que vous restez éveillé jusqu’à 4 heures du matin pour écrire un sketch et que l’animateur vous dise : « Je déteste ça », a déclaré Yang, « vos nerfs sont à vif, vous allez avoir une réaction émotionnelle bizarre et étrange ».

Puis, juste pour être clair, Yang a ajouté : « Je ne dis pas que c’est moi qui ai pleuré. »