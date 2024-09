Sydney Sweeney suppliait pratiquement tout le monde sur SNL de faire des blagues sur ses seins

If you had a problem with Sydney Sweeney hosting Saturday Night Live earlier this year and the amount of jokes that were made about the actress’s body, and believe it or not, some people did, then you likely also have a problem with her sense of humor. It turns out she’s the one who asked for the jokes.

According to one cast member’s account of her appearance, she was « practically begging » for jokes to be made about boobs. Bowen Yang made the claim during the latest Fly on the Wall podcast, which is hosted by former SNL cast members Dana Carvey and David Spade.

Yang a fait ces commentaires alors qu’il parlait du fait de se laisser « parfois emporter par le métarécit ». Il se laisse entraîner dans un titre et trouve cet aspect stressant. Mais il a expliqué que Lorne Michaels le comprenait.

« Je pense que Lorne en est conscient », a-t-il déclaré. « Je pense que Lorne sait que c’est une émission de télé-réalité. »

Spade a évoqué l’épisode de Sweeney et l’a félicitée pour son travail d’animatrice. Il a déclaré : « Elle était géniale dans cet épisode aussi. Elle semble être une sacrée vedette. Je pense que Kim Kardashian a fait du bon travail, ce qui est assez surprenant. »

Il a ajouté : « Je ne pense pas que ce soit une surprise que Sydney soit bonne, mais c’est juste bien quand les gens, tout tombe en quelque sorte de la bonne façon dans une série. »

Sydney Sweeney s’est présentée à SNL et a demandé que des blagues sur ses seins soient faites à son sujet

Yang a répondu : « C’est un exemple d’hôte qui est arrivée et a compris comment elle était déjà consommée et perçue.

« Elle est entrée et m’a dit : ‘S’il vous plaît, tout le monde, faites des blagues sur mes seins’ », a-t-il poursuivi. « Elle suppliait pratiquement tout le monde. »

Yang a continué en racontant à Spade et Carvey comment il était descendu dans sa loge pour lui faire savoir qu’ils avaient un coordinateur d’intimité et qu’elle pouvait se retirer à tout moment si elle n’était pas à l’aise avec un sketch. Il a dit qu’elle avait répondu en disant qu’elle était dans l’émission Euphorie.

« Mais ensuite elle a aussi dit… elle dit, tu vis le rêve de tout homme gay en faisant l’amour avec moi », a déclaré Yang. « Je lui ai dit : « Comment le sais-tu ? » Elle sait qu’elle a une telle puissance sexuelle brute que n’importe qui serait ravi de simuler une relation sexuelle avec elle. »

Voilà comment on se retrouve pris dans le méta-récit.

C’est ainsi que, si vous êtes Sydney Sweeney, vous devenez le leader d’une génération. Laissez libre cours à vos blagues sur les seins. Elle fera même des blagues sur sa prétendue liaison avec son partenaire à l’écran Glen Powell. Sweeney, contrairement à beaucoup de ceux qui se sont offusqués d’elle, a le sens de l’humour.