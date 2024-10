Sydney Sweeney s’est musclée pour jouer Christy Martin

Photo : Amy Sussman/GA//The Hollywood Reporter via Getty

Sydney Sweeney a soulevé des charges lourdes. L’actrice tourne actuellement un biopic sans titre sur Christy Martin, dans lequel Sweeney incarne la boxeuse emblématique. Mercredi, elle a partagé des photos du tournage qui révèlent qu’elle s’est pleinement engagée à se faire prendre comme un diable.

« Au cours des derniers mois, j’ai été immergé dans l’entraînement pour donner vie à l’histoire d’une femme incroyable, une véritable championne qui s’est battue à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du ring », a écrit Sweeney sur Instagram.

Le film, réalisé par Règne animal le réalisateur David Michôd, a été annoncé en mai dernier. À l’époque, Sweeney avait déclaré Date limite, «Je me suis battu et j’ai fait du kickboxing entre 12 et 19 ans. J’avais hâte de remonter sur le ring, de m’entraîner et de transformer mon corps. Eh bien, je dois dire que l’entraînement fonctionne et qu’elle a l’air incroyable. (Merci également à l’action de perruque qui se déroule ici ; excellent travail.)

Profitons-en tous maintenant, car ce sera beaucoup moins amusant dans neuf mois lorsque Sweeney devra passer toute sa tournée de presse à parler de la façon dont elle s’est renforcée pour le rôle. Le plus/moins du nombre d’anecdotes différentes sur la poitrine de poulet nature qu’elle partagera est fixé à 2,5. Placez vos paris maintenant.