Sydney Sweeney semble méconnaissable avec un mulet brun dans le rôle de la boxeuse Christy Martin sur le tournage d’un biopic

Sydney Sweeney a subi une transformation complète pour son rôle de Christy Martin dans le prochain biopic de David Michôd sur le boxeur.

L’actrice de 27 ans avait l’air méconnaissable lors du tournage du film qui n’a pas encore de titre en Caroline du Nord ce week-end, portant un mulet jusqu’aux épaules au lieu de ses mèches blondes typiques.

La star de « Anyone But You » a noué un bandana bleu autour de la perruque sombre et a caché ses célèbres courbes sous un pantalon ample, un t-shirt beige et une fermeture éclair surdimensionnée.

Elle a complété la tenue sportive avec une paire de baskets blanches et est apparemment restée sans maquillage pour le jour du tournage.

La garde-robe de Sweeney pour le film – qui raconte l’histoire de la vie de Martin – est principalement composée de vêtements de sport des années 90, bien loin de ses looks sensuels typiques.

Martin, 56 ans, est devenue célèbre dans les années 90 comme l’une des plus grandes boxeuses de l’histoire américaine, conquérant rapidement le pays grâce à son charisme et son talent.

Cependant, à huis clos, l’athlète était aux prises avec des démons personnels et une relation très toxique avec son manager, puis mari, Jim Martin.

Jim a vicieusement poignardé et tiré sur Christy en 2010, mais la combattante a survécu pour raconter son histoire, dont elle était ravie d’avoir atterri sur les genoux de Sweeney.

« Je pense qu’elle est jeune, sexy, talentueuse et sur le point de faire un film que dans plus de 20 ans les pères regarderont avec leurs filles pour les sensibiliser à la violence domestique », a déclaré l’ancien boxeur. dit à TMZ en mai.

« Je veux que ce film sensibilise à la violence domestique, au défi de la sexualité et à l’histoire globale des outsiders », a-t-elle poursuivi. « Je suis la fille d’un mineur de charbon d’une petite ville du sud de la Virginie occidentale qui a eu un impact dans un sport qui n’était pas pris au sérieux : la boxe féminine. »

Christy a déclaré qu’elle était prête à aider Sweeney dans son entraînement, en particulier lorsqu’il s’agissait de perfectionner son crochet gauche.

Cependant, Sweeney a déjà une petite expérience sur le ring, auparavant dire à Dateline elle « a lutté et a fait du kickboxing entre 12 et 19 ans ».

« J’avais hâte de remonter sur le ring, de m’entraîner et de transformer mon corps », a-t-elle déclaré au média après l’annonce de son casting.

« L’histoire de Christy n’est pas légère, elle est exigeante physiquement et émotionnellement, elle a beaucoup de poids à porter. Mais j’aime me mettre au défi.

En plus de mettre la boxe féminine sur la carte, la star de « Euphoria » a noté que Christy a également « surmonté les stéréotypes de genre et combattu les abus émotionnels, physiques et financiers ».

« Je suis passionnée par le monde du combat, l’histoire de Christy met en lumière son incroyable ascension vers le sommet tout en montrant les luttes de la gloire derrière les rideaux », a-t-elle poursuivi. « Je me sens obligé de raconter l’histoire d’une femme qui a fait face à tant d’adversité et ne s’est pas laissée vaincre. C’est puissant et émouvant.