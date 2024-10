Sydney Sweeney se transforme en boxeuse Christy Martin dans de nouvelles photos du tournage

SS est équipée d’un pantalon de survêtement gris et d’un débardeur rouge… montrant ses bras puissants tout en faisant un muscle pour la caméra.

Elle a teint ses cheveux en châtain foncé, et ils sont également un peu plus bouclés que d’habitude – loin de la blonde hétéro qu’elle fait habituellement.

Sweeney ajoute dans sa légende qu’elle est ravie de donner vie à l’histoire réelle de Christy Martin… félicitant le boxeur professionnel pour avoir mené des batailles sérieuses à la fois sur et hors du ring.

Sydney a dit Date limite elle était ravi de relever ce nouveau défi … disant qu’elle avait lutté et fait du kickboxing pendant environ une décennie – et qu’elle avait hâte de revenir sur le ring et de s’entraîner à nouveau.