Sydney Sweeney porte une robe noire transparente lors de la projection de « Reality »: Photos – Hollywood Life

Crédit d’image : Gregory Pace/Shutterstock

Sydney Sweeney n’est pas en train d’atténuer sa mode de si tôt. Le Euphorie beauté, 25 ans, a assisté à la projection new-yorkaise de Réalité le mardi 16 mai, vêtue d’une robe bustier noire accrocheuse avec une alternance de panneaux transparents et de volants à plusieurs niveaux. Elle portait ses cheveux blonds dans des vagues amples et lâches, et a terminé son maquillage glam avec des lèvres roses et des tons de maquillage neutres. Sydney accessoirisée avec une manucure laiteuse et quelques bagues, ainsi qu’un sourire éblouissant pour les photographes.

Sydney, qui a récemment combattu les rumeurs de problèmes dans sa relation avec son fiancé Jonathan Davino, 38 ans, a un jour expliqué comment son déménagement à Los Angeles depuis l’Idaho l’avait aidée à faire évoluer son sens du style. « J’ai certainement beaucoup appris quand j’ai déménagé à Los Angeles », a-t-elle déclaré Bazar de Harper en janvier, « et j’ai appris qu’il n’y a pas de frontière ou de boîte dans laquelle la beauté et le style ont été mis – que vous pouvez être qui vous voulez. Et c’était vraiment inspirant.

Pourtant, elle dit qu’elle s’est accrochée à quelque chose de son moi d’origine. « J’ai l’impression d’être toujours restée fidèle à Syd et d’être un peu éparpillée dans certaines parties de Los Angeles », a-t-elle ajouté. Sydney a apporté ce sens féroce du style et de l’individualité à la plus grande soirée de la mode lorsqu’elle s’est présentée au Met Gala le 1er mai à New York. Elle portait une robe Miu Miu corail moulante recouverte de détails bijoux et ponctuée de gros nœuds noirs dans les cheveux et à la base de la robe.

« C’est une si belle soirée de voir tout le monde, appréciez et honorez ces looks incroyables », a déclaré Sydney en marchant sur le tapis. «Les gens sont absolument magnifiques. C’est juste un honneur et un privilège d’être ici. Plus tard, elle est allée sur Instagram pour partager des photos de la préparation, y compris des photos du corset qu’elle portait en dessous, et pour s’extasier sur l’expérience.

« Merci merci @voguemagazine pour une soirée aussi incroyable », a-t-elle légendé une galerie de photos de l’événement. « Je suis tellement reconnaissante à ma famille @miumiu de toujours donner vie à mes robes de rêve 🖤 et merci à mon équipe pour tout ce que vous faites, j’adore partager et vivre ces moments avec vous. »

