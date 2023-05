Sydney Sweeney porte une bague de fiançailles à Cannes : Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Stefan / BACKGRID

Sydney Sweeney25 ans, a porté sa bague de fiançailles en public pour la première fois en sept mois environ, alors qu’elle sortait à Cannes, en France, avec son fiancé Jonathan Davino38. Le Euphorie La star a été photographiée portant le diamant au doigt le week-end dernier lorsque le couple est sorti de l’hôtel Martinez. La bague de Sydney était visible sur sa main gauche qu’elle enroulait autour du bras droit de son futur mari, alors qu’elle sortait de l’élégant hôtel avec un grand sourire sur le visage. La star nominée aux Emmy Awards portait une robe bustier blanche plongeante avec un soutien-gorge bleu visible pour son apparition en France.

La dernière fois que Sydney a porté sa bague de fiançailles en public, c’était en octobre 2022. Elle ne portait pas la bague lorsqu’elle est rentrée dans sa maison de Los Angeles qu’elle partage avec Jonathan le 28 avril. Courrier quotidien qu’elle n’était à la maison que pendant cinq minutes et que Jonathan ne l’a pas saluée à la porte ni ne l’a raccompagnée à sa voiture. Les fiançailles de Sydney et Jonathan ont été confirmées en mars 2022 après que l’actrice a été aperçue avec un gros cierge magique à l’annulaire.

Il y a eu des rumeurs sur l’état de la relation du couple en raison de la proximité de Sydney avec elle N’importe qui sauf toi co-vedette Glen Powell, 34 ans. Sydney et Glen se sont vraiment liés en filmant leur comédie romantique, et Internet a émis l’hypothèse que leur relation était devenue romantique. Cette spéculation n’a été renforcée qu’avec la nouvelle de la séparation de Glen de sa petite amie Gigi Paris. Cependant, il a été révélé que le couple avait en fait rompu plusieurs semaines avant la fanfare intense.

Sydney et Glen ont tous deux dit des choses positives sur leur temps de travail ensemble depuis qu’ils ont terminé le tournage de leur film. « C’était une telle explosion ! L’Australie était un si bel endroit pour filmer, et les acteurs et l’équipe étaient tellement amusants », a déclaré Sydney. Divertissement ce soir le 16 mai. « C’est dur de passer un mauvais moment en Australie. Nous avons fait tellement d’activités », a déclaré Glen à HE en avril. « Sydney était comme notre chaise sociale. Nous avions une activité chaque week-end que tout le monde sortait et faisait », a déclaré le Top Gun : Maverick étoile ajoutée. Sydney et Glen n’ont pas abordé les rumeurs sur leur relation.

