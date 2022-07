Sydney Sweeney pleure après avoir remporté la 1ère nomination aux Emmy : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: HBO MAX

Les nominations aux Emmy Awards 2022 ont transformé le 12 juillet en une journée émouvante pour la jeune femme de 24 ans Euphorie étoile Sydney Sweeney. Elle a été nominée pour ses deux premiers Emmy Awards pour ses rôles dans HBO’s Le Lotus Blanc et la série dramatique à succès de HBO Euphorie. Le Lotus Blanc a été nominée dans la catégorie Outstanding Limited Series Emmys, tandis que Sydney elle-même a reçu un clin d’œil dans la catégorie Second rôle féminin dans une série dramatique pour sa performance en tant que Cassie Howard dans Euphorie. Sydney était absolument ravie d’apprendre la nouvelle et a fondu en larmes lorsqu’elle a appelé sa mère pour célébrer dans une vidéo (voir ci-dessous) partagée par Jarett Wieselmanun gestionnaire de médias sociaux pour Netflix.

Suite Nouvelles des célébrités

Sydney Sweeney pleure au téléphone avec sa mère à propos de sa paire de nominations aux Emmy Awards, c’est tellement gentil pic.twitter.com/eFdpw4trVW – Jarett Wieselman (@JarettSays) 12 juillet 2022

En haut de la vidéo, Sydney a été vue en boule sur le siège passager d’une voiture avec un sourire radieux sur le visage alors qu’elle appelait sa mère. La ligne a sonné une seule fois et Syndey a été accueillie par un “Félicitations” enthousiaste de sa mère, auquel elle a répondu : “Maman !” La talentueuse actrice a ensuite pris l’appel du haut-parleur et on pouvait la voir devenir de plus en plus émotive jusqu’à ce qu’elle essuie quelques larmes de ses yeux. L’actrice, vêtue d’un pull blanc, a ri de joie et a remercié sa mère lors de l’appel téléphonique, qui s’est terminé lorsqu’elle a informé sa mère qui la soutenait qu’elle était bombardée d’appels et qu’elle la rejoindrait plus tard.

Sydney a posté la vidéo sur sa page Instagram peu de temps après la publication des nominations et a pris un moment pour mettre ses sentiments en mots. « Quelle matinée ! Merci beaucoup à la @televisionacad pour mes nominations aux Emmy ! C’est un honneur de savoir qu’Olivia et Cassie se sont connectées à tant de personnes”, a-t-elle commencé dans la légende. «Je suis tellement fier de ces deux émissions et reconnaissant à tous ceux qui en ont fait partie. Mais le plus important maman, je t’aime, on l’a fait à travers les hauts et les bas ! … Merci merci!!”

Événement FYC ‘Euphoria’: Photos de Zendaya et d’autres stars

“Je suis excité, je suis incréduleje suis plus qu’appréciable », la Objets tranchants actrice Raconté Personnes magazine suite à ses nominations. « C’est une belle journée ! » Elle a également révélé qu’elle avait une journée de travail chargée devant elle et a découvert ses nominations entre ses diverses obligations professionnelles. “Je suis en pré-production pour Madame Webb, donc je suis un peu partout aujourd’hui, passant des essayages aux répétitions en passant par les lectures de table », a-t-elle déclaré. «J’étais dans le et mon téléphone a commencé à exploser. Je l’ai vu et j’ai appelé ma mère. Ensuite, j’ai appelé mon équipe, puis mon père, puis mon frère. J’étais juste… assis dans la voiture !

Sydney a révélé à Le New York Times qu’elle est capable d’apporter des personnages aussi réalistes et complets à l’écran parce qu’elle a créé pour eux des histoires d’arrière-plan entières, dont elle s’inspire ensuite pour ses scripts. “Je suis capable de comprendre qui ils sont et je sais comment ils réagiront à quelque chose à cause de ce qui s’est passé dans leur passé”, a-t-elle expliqué. “Je suis capable d’étoffer ces personnages pleinement vivants parce que je leur ai donné vie à travers le travail que j’y ai mis.”