Sydney Sweeney partage des photos du boxeur Christy Martin avec Mullet et Muscles

Sydney Sweeney a partagé de nouvelles photos d’elle jouant la boxeuse Christy Martin dans un prochain biopic, où elle arbore un mulet très années 90 et a ajouté un peu de muscle pour jouer l’ancienne athlète.

« Eh bien, le chat est sorti du sac grâce à quelques paps dans les buissons, alors voici un petit BTS de mon film sur lequel je travaille en ce moment », a écrit Sweeney sur Instagram.

Elle incarne Martin dans un biopic sportif sans titre, réalisé par David Michod, dont la production a récemment commencé. Martin est une ancienne boxeuse professionnelle qui a concouru de 1989 à 2012 et a été championne du monde dans la catégorie des super-welters en 2009. En 2010, elle a également survécu à une tentative de meurtre perpétrée par son mari, James Martin. Il a poignardé Christy à plusieurs reprises et lui a tiré dessus à leur domicile en Floride, mais elle a survécu. En 2012, James a été reconnu coupable de tentative de meurtre au deuxième degré et condamné à 25 ans de prison.

« Au cours des derniers mois, j’ai été immergé dans l’entraînement pour donner vie à l’histoire d’une femme incroyable, une véritable championne qui s’est battue à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du ring », a écrit Sweeney. « Son parcours est un témoignage de résilience, de force et d’espoir, et je suis honoré de me mettre à sa place pour partager sa puissante histoire avec vous tous. plus à venir bientôt 🙂 CHRISTY MARTIN.

En 2020, Martin a été élu au Temple de la renommée internationale de la boxe lors du premier scrutin de l’organisation incluant des femmes.

Le casting du prochain biopic comprend Ben Foster dans le rôle de James Martin, Merritt Weaver, Katy O’Brien, Ethan Embry, Jess Gabor, Chad L. Coleman et Tony Cavalero. Le film est produit par Anonymous Content, Black Bear Pictures, Fifty-Fifty Films, Votiv et Yoki Inc.