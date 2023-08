Sydney Sweeney parle de rumeurs de relation avec Glen Powell – Hollywood Life

Voir la galerie





Sydney Sweeney a parlé des rumeurs selon lesquelles elle sortait avec un autre acteur Glen Powell dans une nouvelle interview avec Variété, publié le mercredi 9 août. Le Lotus Blanc L’actrice de 25 ans a admis qu’elle se sentait parfois blessée par les rumeurs sur sa famille et sa vie amoureuse, mais elle les a également rapidement écartées et a admis qu’elle et Glen, 34 ans, étaient très proches.

L’actrice a admis que parfois toutes les rumeurs qui l’entouraient et elle N’importe qui sauf toi (ainsi que d’autres spéculations sur les opinions politiques de sa famille) peuvent parfois la bouleverser. « Parfois, je me sens battue par ça », a-t-elle déclaré au point de vente. « Il est difficile de s’asseoir et de regarder, et de ne pas être capable de se défendre. »

Bien qu’elle puisse se sentir «battue» à l’occasion, Sydney a expliqué que les rumeurs d’amour ne faisaient toutes partie du travail lorsqu’elles jouaient dans une comédie romantique. « C’est ce que les gens veulent ! Glen et moi on s’en fout. Nous nous amusons tellement ensemble », a-t-elle déclaré. «Nous nous respectons tellement; c’est un travailleur acharné, et je suis un travailleur acharné. Nous sommes excités pour la tournée de presse, et je viens littéralement de quitter ADR avec lui. Nous parlons tout le temps comme, ‘C’est vraiment drôle.’

Alors que N’importe qui sauf toi ne devrait pas sortir en salles avant décembre, Sydney et Glen ont été très ouverts sur le plaisir qu’ils passaient à filmer en Australie dans une interview de mai avec Divertissement ce soir. « C’était une telle explosion ! L’Australie était un si bel endroit pour filmer, et les acteurs et l’équipe étaient tellement amusants. Je n’ai jamais autant ri sur un plateau auparavant », avait-elle déclaré à l’époque. « Je vivais ma meilleure vie. Je l’ai aimé. »

En avril dernier, Glen avait expliqué que le Euphorie La star a vraiment pris les devants en s’assurant que tous ceux qui travaillaient sur le film passaient un bon moment. « Sydney était comme notre chaise sociale. Nous avions une activité chaque week-end que tout le monde sortait et faisait », a-t-il déclaré. HE en avril.

Malgré les spéculations sur elle et Glen, Sydney a été fiancée à un restaurateur Jonathan Davino de retour en 2022. Les deux coproduisent un projet, mais lorsqu’elle a discuté de travailler avec lui dans la nouvelle interview, elle a été courte et douce : « J’aime travailler avec des personnes intelligentes. »

