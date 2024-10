Sydney Sweeney montre ses cheveux bruns et ses biceps issus d’un biopic sur la boxe

Sydney Sweeney arbore un nouveau look.

Le Euphorie La star a révélé son nouveau style sur le tournage d’un prochain biopic de boxe sur Christy Martin dans une publication Instagram. « Eh bien, les chats sont sortis du sac grâce à quelques paps dans les buissons, alors voici un petit extrait de mon film sur lequel je travaille en ce moment », a écrit Sweeney, révélant une image d’elle avec une frange brune et crépue et une autre photo d’elle fléchissant ses biceps. dans une tenue d’entraînement des années 90.

Sydney Sweeney.

Craig Barritt/Getty



Sweeney a déclaré qu’elle avait travaillé dur pour réaliser sa transformation. « Au cours des derniers mois, j’ai été plongée dans un entraînement pour donner vie à l’histoire d’une femme incroyable, une véritable championne qui s’est battue à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du ring », a-t-elle écrit. « Son parcours est un témoignage de résilience, de force et d’espoir, et je suis honoré de me mettre à sa place pour partager avec vous tous sa puissante histoire. La suite sera bientôt disponible. »

Martin est l’une des boxeuses les plus en vue de l’histoire du sport, avec 49 victoires, sept défaites et trois nuls au cours de sa carrière, qui s’est étendue de 1989 à 2012. Sa vie personnelle est peut-être encore plus dramatique que ses réalisations professionnelles : elle a épousé pour la première fois son entraîneur Jim Martin en 1991, qui a tenté de l’assassiner à leur domicile en 2010. Il a finalement été reconnu coupable de tentative de meurtre au deuxième degré et l’athlète est maintenant mariée à la boxeuse rivale Lisa Holewyne.

Vous voulez plus d’actualités cinématographiques ? Inscrivez-vous pour Divertissement hebdomadaire bulletin d’information gratuit pour obtenir les dernières bandes-annonces, interviews de célébrités, critiques de films et bien plus encore.

Le biopic de Sweeney sur Martin sera réalisé par David Michôd, le cinéaste australien à l’origine de projets comme Règne animal avec Ben Mendelsohn, Le Rover avec Robert Pattinson, Machine de guerre avec Brad Pitt, et Le roi avec Timothée Chalamet. Le biopic, qui n’a pas encore de titre officiel, mettra également en vedette Ben Foster (Ne laisse aucune trace), Merritt Wever (Histoire de mariage), Katy O’Brian (L’amour ment, le saignement), et Ethan Embry (Grace et Frankie).

Sydney Sweeney à la première de « Madame Web ».

Frazer Harrison/Getty



Sweeney est actuellement au milieu d’une série impressionnante de projets notables. Après son tour acclamé par la critique dans le docudrame Réalité et le succès fulgurant de la comédie romantique N’importe qui sauf toi en 2023, l’actrice a joué dans la bizarrerie des super-héros de Sony Madame Web et a titré le film d’horreur indépendant Immaculé cette année.

L’actrice jouera ensuite dans le thriller de survie de Ron Howard Edenqui a été présenté en première au TIFF le mois dernier, aux côtés d’Ana de Armas, Jude Law et Vanessa Kirby, et propose également un drame familial Vallée de l’écho avec Julianne Moore à l’horizon. Et EuphorieLa troisième saison, longtemps retardée, devrait actuellement commencer la production en janvier.