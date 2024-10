Sydney Sweeney jouera dans un biopic sur la boxeuse Christy Martin

L’actrice Sydney Sweeney canalise son boxeur intérieur pour son prochain film.

Mardi, l’actrice a dévoilé sur Instagram un nouveau look du rôle qu’elle incarnera en tant que boxeuse du International Hall of Fame Christy Martin dans un biopic réalisé par David Michôd.

« Eh bien les chats sont sortis du sac grâce à quelques paps dans les buissons alors voici un petit [behind the scenes] de mon film sur lequel je travaille en ce moment », a écrit Sweeney dans sa légende Instagram.

Sweeney, 27 ans, a publié des photos sur son Instagram en tenue d’entraînement ample et avec une coiffure mulet.

« Au cours des derniers mois, j’ai été immergé dans l’entraînement pour donner vie à l’histoire d’une femme incroyable, une véritable championne qui s’est battue à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du ring », a écrit Sweeney. « Son parcours est un témoignage de résilience, de force et d’espoir, et je suis honoré de me mettre à sa place pour partager sa puissante histoire avec vous tous. D’autres informations seront bientôt disponibles. »

Michôd a co-écrit le biopic – actuellement sans titre – avec Mirrah Foulkes. Le film raconte l’histoire de Martin et son parcours vers la gloire dans les années 1990 en tant que boxeuse américaine la plus titrée.

Choix de l’éditeur

Le casting comprend également Ben Foster, qui jouera le rôle du mari de Martin, James, Merritt Weaver, Ethan Embry et Katy O’Brien.

Martin a remporté le titre des super-welters en 2009 avant de survivre à une attaque de son mari en 2010.

Elle est devenue la première femme à être intronisée au Nevada Boxing Hall of Fame en 2016, et également la première femme à être intronisée au International Boxing Hall of Fame en 2020. Martin a terminé sa carrière de boxeuse avec un record de 49-7-3. .

Selon Date limiteSweeney a une certaine expérience du combat et utilise le film comme un moyen de retomber amoureux du sport.

« Je me suis battu et j’ai fait du kickboxing entre 12 et 19 ans. J’avais hâte de retourner sur le ring, de m’entraîner et de transformer mon corps », a déclaré Sweeney. « L’histoire de Christy n’est pas facile, elle est exigeante physiquement et émotionnellement, il y a beaucoup de poids à porter. Mais j’aime me mettre au défi.

« Je me sens obligé de raconter l’histoire d’une femme qui a fait face à tant d’adversité et ne s’est pas laissée vaincre. C’est puissant et émouvant. »

Le film, actuellement en production, n’a pas de calendrier quant à sa sortie en salles.