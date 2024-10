Sydney Sweeney et Scarlett Johansson parmi les 10 célébrités utilisées pour des escroqueries en ligne

Scarlett Johansson, Taylor Swift et Johnny Depp font partie des célébrités dont l’identité est le plus souvent exploitée à des fins d’escroqueries en ligne.

La société de sécurité informatique McAfee a publié sa liste annuelle (ci-dessous) des 10 noms de célébrités dont les résultats de recherche ont tendance à être compromis par des pirates informatiques essayant d’arnaquer des fans sans méfiance.

Les portraits des acteurs sont utilisés sans autorisation dans le cadre de stratagèmes frauduleux qui proposent des téléchargements de films ou de chansons, des offres sur des produits soutenus par des célébrités, des investissements en cryptomonnaies ou des billets pour des concerts très demandés. Les escrocs utilisent aussi parfois de fausses vidéos convaincantes des acteurs pour obtenir les informations de compte bancaire d’un fan ou pour installer des logiciels malveillants sur leurs appareils qui pourraient entraîner un vol d’identité.

« Avec les cybercriminels utilisant des outils d’IA avancés pour créer des escroqueries plus convaincantes, les risques augmentent et les noms de célébrités sont l’appât parfait pour les consommateurs curieux », a déclaré Abhishek Karnik, responsable de la recherche sur les menaces chez McAfee, dont la société vend des logiciels de protection et un détecteur de deepfake. « C’est pourquoi les gens doivent rester vigilants et réfléchir à deux fois avant de cliquer. Même si le contenu généré par l’IA n’est pas toujours dangereux, il devient de plus en plus difficile de distinguer ce qui est réel de ce qui est faux.

Voici la liste des célébrités dont les noms et les portraits ont été les plus fréquemment fabriqués cette année pour des escroqueries en ligne : tous sans leur permission. Le type de fraude pour lequel les noms ont été utilisés est également inclus. Les célébrités sont plus diverses qu’on pourrait le croire, allant des acteurs masculins plus âgés aux jeunes stars féminines en passant par les chanteurs ayant de nombreux fans adolescents.

1. Scarlett Johansson: Le Veuve noire le nom et l’image de la star ont été utilisés pour des publicités et des mentions. Johansson s’est également prononcée contre le contenu non consensuel généré par l’IA, ayant menacé de poursuites judiciaires contre OpenAI pour avoir prétendument copié et imité sa voix.

2. Kylie Jenner: Le nom et l’image de la star de télé-réalité et de l’influenceur ont été utilisés pour des escroqueries sur les réseaux sociaux et pour de faux produits et sites Web Kylie Cosmetics.

3. Taylor Swift: Le nom et l’image du chanteur mégastar ont été utilisés pour le soutien de célébrités, des escroqueries à des billets et des cadeaux de produits, ainsi qu’à des fins de désinformation (Donald Trump partageant une fausse IA suggérant que Swift l’avait soutenu).

4. Anya Taylor-Joy: Le Furiosa le nom et l’image de la star ont été utilisés pour une escroquerie, et son compte Twitter/X a été piraté pour diffuser de faux Le Gambit de la Dame nouvelles de la suite.

5. Tom Hanks: Le nom et l’image de l’acteur oscarisé ont été utilisés pour promouvoir « des remèdes miracles et des médicaments miracles ».

6. Sabrina Charpentier: Le nom et l’image du chanteur « Espresso » ont été utilisés dans de fausses escroqueries à l’achat de billets et pour promouvoir une application permettant de créer des images sexuellement explicites.

7. Sydney Sweeney: Le N’importe qui sauf toi Le nom et l’image de la star ont été utilisés pour des escroqueries cryptographiques.

8. Blake Lively: Le Ça se termine avec nous Le nom de l’actrice a été utilisé dans une arnaque aux bonbons pour perdre du poids.

9. Johnny Depp: Le Pirates des Caraïbes l’image de la star a été utilisée sans autorisation dans des escroqueries en matière de cadeaux, de cryptographie et de collecte de fonds.

10. Addison Rae: L’image du chanteur de « Diet Pepsi » a été utilisée sans autorisation pour de fausses mentions, des cadeaux et des escroqueries cryptographiques.

