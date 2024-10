Sydney Sweeney et Amanda Seyfried joueront dans « The Housemaid » pour Feig

Sydney Sweeney et Amanda Seyfried s’apprêtent à faire équipe pour une adaptation d’un thriller psychologique La femme de ménage du réalisateur Paul Feig.

Lionsgate est derrière le projet, car il a conclu un accord avec Sweeney et est en négociations finales avec Seyfried. Feig dirigera le scénario de Rebecca Sonnenshine, basé sur le roman à succès de l’auteur Freida McFadden, publié pour la première fois en 2022.

La femme de ménage se concentre sur Millie (Sweeney), qui décroche un emploi de femme de ménage auprès du riche couple Nina (Seyfried) et Andrew avant d’apprendre que le couple cache de dangereux secrets.

Les producteurs incluent Todd Lieberman pour Hidden Pictures, aux côtés de Feig et Laura Fischer pour Feigco. Les producteurs exécutifs sont Sweeney, Seyfried, McFadden et Alex Young.

Carly Kleinbart Elter supervisera La femme de ménage pour Hidden Pictures, tandis que Chelsea Kujawa et Erin Jones-Wesley supervisent Lionsgate. Robert Melnik a négocié les accords au nom du studio.

Sweeney est connu pour N’importe qui sauf toi et Euphorieet ses projets à venir incluent le film à suspense d’Apple Vallée de l’écho avec Julianne Moore. Sweeney est représenté par Paradigm, imPRint et Stewart Brookman et Hansen Jacobson.

Les principaux rôles précédents de Seyfried incluent Maman Mia ! et Le décrocheur. Elle est remplacée par Innovative et Frankfurt Kurnit.

Le projet le plus récent de Feig en tant que réalisateur est la comédie d’action d’Amazon Cagnotte!qui a fait ses débuts en août, tandis que sa suite présente Une simple faveur 2avec Blake Lively et Anna Kendrick, devrait sortir au printemps prochain sur Amazon et Lionsgate. Le cinéaste est remplacé par CAA et Sloane Offer.

«Je suis ravi d’avoir La femme de ménage rejoignez notre prochaine liste », a déclaré Adam Fogelson, président du Lionsgate Motion Picture Group, dans un communiqué. « Un grand cinéaste et un excellent casting avec un excellent scénario tiré d’un grand livre sont un excellent point de départ. Mes expériences professionnelles antérieures avec Paul et Amanda ont été tout simplement spectaculaires, et Sydney est aussi talentueuse et convaincante que possible.

Erin Westerman, co-présidente du Lionsgate Motion Picture Group, a ajouté : « Une partie du plaisir du livre était d’imaginer le casting pendant que nous le lisions, et Sydney Sweeney et Amanda Seyfried sont parfaites pour Millie et Nina – elles sont toutes les deux mystérieuses, nuancées et incroyablement. habile à devenir des personnages qui ne révèlent pas tout tout de suite. Nous sommes ravis de les associer à Paul Feig, avec qui nous avons travaillé sur Une simple faveur et sa suite à venir, et a fait ses preuves dans le développement d’histoires avec des protagonistes féminines dynamiques.