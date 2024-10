CNN

—



Sydney Sweeney entre sur le ring alors qu’elle se prépare pour un nouveau rôle au cinéma qui se démarquera de son travail précédent.

L’actrice et productrice commun une mise à jour sur sa page Instagram mercredi, révélant comment se déroule la production d’un biopic encore sans titre sur le célèbre boxeur Christy Martin. Dans le message, Sweeney a écrit qu’elle avait « été immergée dans une formation pour donner vie à l’histoire d’une femme incroyable ».

Elle a partagé deux photos d’elle sur le plateau portant un t-shirt rouge musclé qui présentait les résultats physiques de son entraînement, ainsi qu’une coiffure bouclée de style années 90.

Dans la légende, Sweeney a ensuite décrit Martin – qui est largement considérée comme la boxeuse la plus titrée et une pionnière de l’inclusion des femmes dans le sport – comme une « vraie championne qui a mené des batailles à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du ring ».

« Son parcours est un témoignage de résilience, de force et d’espoir, et je suis honoré de me mettre à sa place pour partager sa puissante histoire avec vous tous », a écrit Sweeney.

Selon Date limitele biopic réalisé par David Michôd suivra l’ascension de Martin vers la gloire dans les années 1990, qui l’a amenée à devenir la compétitrice de boxe la plus connue après être devenue la première femme à signer avec le légendaire promoteur Don King.

Après sa retraite de la boxe en 2012, Martin a fondé une organisation appelée Christy’s Champs, qui soutient les victimes de violence domestique.

Sweeney est surtout connue pour son rôle de Cassie dans la série dramatique pour adolescents de HBO « Euphoria » et dans la saison 1 de « The White Lotus ». Depuis, elle a présenté ses talents au grand écran dans la comédie romantique à succès de 2023 « Anyone But You » et dans le film d’horreur « Immaculate ».

Représenter quelqu’un comme Martin ajoutera encore plus de profondeur au cadre d’acteur de Sweeney.

« L’histoire de Christy met en lumière son incroyable ascension vers le sommet tout en montrant les luttes de la gloire derrière les rideaux », a déclaré Sweeney à Deadline en mai à propos de son rôle. « Je me sens obligé de raconter l’histoire d’une femme qui a fait face à tant d’adversité et ne s’est pas laissée vaincre. C’est puissant et émouvant.