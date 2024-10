Sydney Sweeney dévoile sa transformation corporelle pour un nouveau film

Sydney Sweeney a présenté sa transformation corporelle pour son rôle dans un nouveau film biopic sportif.

Le Euphorie et Lotus Blanc La star incarne la boxeuse Christy Martin dans un film sans titre sur sa vie, actuellement en tournage sous la direction de David Michôd.

Sur InstagramSweeney a partagé des photos d’elle avec des cheveux bouclés brun foncé et une carrure plus musclée. Dans la légende, elle a écrit qu’elle avait suivi un entraînement intense pour obtenir le physique d’un boxeur pour le rôle.

« Eh bien le chat est sorti du sac grâce à quelques paps dans les buissons alors voici un petit [behind the scenes] du film sur lequel je travaille en ce moment », a-t-elle écrit.

« Au cours des derniers mois, j’ai été immergé dans l’entraînement pour donner vie à l’histoire d’une femme incroyable, une véritable championne qui s’est battue à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du ring.

« Son parcours est un témoignage de résilience, de force et d’espoir, et je suis honoré de me mettre à sa place pour partager sa puissante histoire avec vous tous. D’autres informations seront bientôt disponibles. »

Christy Martin a concouru professionnellement entre 1989 et 2012 et a été couronnée championne du monde des super-welters en 2009.

L’année suivante, son mari James Martin l’a poignardée et lui a tiré dessus à leur domicile en Floride. Elle a survécu à l’attaque et, en 2012, l’a vu condamné à 25 ans de prison pour tentative de meurtre au deuxième degré.

Don Arnold//Getty Images

Cela a été une année chargée pour Sweeney, avec les films Madame Web, N’importe qui sauf toiet Immaculé le tout sorti en salles.

Les choses ne semblent pas non plus ralentir pour elle. Elle a également en route un thriller avec Ana de Armas, ainsi qu’une adaptation en livre avec Amanda Seyfried et Demoiselles d’honneur » Paul Feig sur les tâches de mise en scène.

