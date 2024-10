Sydney Sweeney dénonce les idées préconçues alimentées financièrement sur sa relation avec son fiancé de 40 ans

Bien qu’elle soit une personne particulièrement privée, Sydney Sweeney était impatiente de « remettre les pendules à l’heure » en ce qui concerne sa relation avec son fiancé, Jonathan Davino.

Dans une nouvelle interview avec Charme magazine, le Étoile « Euphorie » 27 ans, a parlé de l’idée préconçue entourant sa décision d’être avec un homme de 13 ans son aîné.

« Je suis une femme indépendante qui a beaucoup de succès et qui a travaillé très dur », a déclaré Sweeney, qui travaille pour Davino depuis 2018. « J’ai tout accompli et tout acheté moi-même, et je subviens à mes besoins et à ceux de ma famille. »

« J’adorerais remettre les pendules à l’heure », a-t-elle ajouté. « Vous pouvez avoir une relation saine avec quelqu’un et aussi réussir sans avoir besoin de cet homme. Nous sommes coéquipiers. Nous sommes ensemble. Et nous voulons nous voir réussir. »

L’actrice a déclaré à la publication qu’elle était sûre de ses décisions et fière de ses réalisations financières, notamment le remboursement de l’hypothèque de sa mère, le transport de ses grands-parents en Italie pour lui rendre visite sur le tournage et l’achat du bateau de rêve de son oncle pour le lac familial.

Cependant, en raison de son éducation, Sweeney n’est pas naïve lorsqu’il s’agit de maintenir la stabilité financière.

« Je viens d’une famille où j’ai vu mes parents tout perdre, et cela me terrifie. Cette peur me sera toujours inculquée. Je suis un grand épargnant. Je ne me contente pas de dépenser de l’argent. J’aime investir. J’aime l’immobilier. J’aime faire, je l’espère, des choix intelligents avec l’argent que je gagne, mais je ne pense pas que je me sentirai un jour à l’aise.

Bien que le couple soit fiancé depuis 2022, leur relation a été remise en question alors que des rumeurs entourant la relation de Sweeney avec Glen Powell, partenaire de « Anyone but You », circulaient en ligne.

L’actrice a évoqué les rumeurs de romance au printemps dernier lorsque elle a animé « Saturday Night Live « .

« [The rumors are] Ce n’est évidemment pas vrai », a-t-elle déclaré. « Mon fiancé et moi avons produit le film ensemble, et il était là pendant tout le tournage, et je veux juste que tout le monde sache qu’il est l’homme de mes rêves, et que nous sommes toujours ensemble et plus forts. que jamais. »

Elle a dit que Davino était venu au « Saturday Night Live » pour la soutenir, mais lorsqu’elle a demandé à la caméra de passer à lui, dans une blague planifiée, Powell était dans le public, pour le plus grand plaisir de la foule.

Blague à part, raconte Sweeney Cosmopolite magazine dans une récente interview selon laquelle son raisonnement pour garder sa relation hors des projecteurs est intentionnel.

« Je pense qu’il est vraiment important de garder ma vie personnelle personnelle », a-t-elle déclaré à Cosmo. « Je suis devenu acteur parce que j’adorais jouer des personnages. J’adorais créer des histoires, me lancer et apprendre tout ce que je pouvais sur les autres. Je n’ai jamais vraiment pensé que les gens seraient intéressés par Sidney. Je pensais qu’ils voudraient voir mon personnage, et donc je veux que cela reste lié à mon travail. »

Le mois dernier, l’actrice a expliqué comment elle parvient à garder les pieds sur terre malgré sa méga-célébrité.

« J’ai un groupe d’amis vraiment incroyable, dont quelques-uns travaillent dans cette industrie, mais la plupart d’entre eux ne le sont pas », a déclaré le jeune homme de 26 ans. a dit à Cosmo . « Vous sortez de ce que j’appelle ‘la bulle’ et vous voyez ce qui est important dans la vie. Vous voyez la réalité, elle vous ancre et vous humilie. »

La plupart de mes amis sont toujours mes amis d’enfance, et c’est pourquoi la plupart d’entre eux ne travaillent pas dans l’industrie, parce que je n’y ai pas grandi », a-t-elle expliqué. « C’est tout simplement un retour à mes racines. »

