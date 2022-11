Sydney Sweeney critique les chapeaux inspirés de MAGA de sa famille – Hollywood Life Un site d’actualité internationale

Voir la galerie





Crédit d’image : Charlotte Rutherford

Sydney Sweeney a parlé de la controverse sur ses photos d’une fête de famille qui est devenue le carburant des trolls des médias sociaux plus tôt cette année. Après le Euphorie L’actrice a organisé une fête du 60e anniversaire pour sa mère où les participants portaient des chapeaux rouges inspirés de MAGA qui disaient “Make Sixty Great Again”, un contrecoup s’ensuivit, avec une campagne virale critiquant Sydney pour ses prétendues opinions politiques. “Honnêtement, j’ai l’impression que rien de ce que je dis ne peut aider la conversation”, a-t-elle déclaré. GQ britannique dans une interview publiée le vendredi 11 novembre. “Cela s’est transformé en un incendie de forêt et rien de ce que je peux dire ne le ramènera sur la bonne voie.”

En août, Sydney, originaire de Spokane, dans l’État de Washington, avait organisé une fête sur le thème de l’Ouest pour sa mère, Chez Lisa Mudd Sweeney, grande étape. Elle a ensuite partagé un album photo de l’affaire sur son Instagram, ce qui a fini par déclencher la polémique. Non seulement les chapeaux rouges personnalisés sont devenus un point de friction pour les opposants, mais d’autres équipements de fans de Donald Trump vus dans les clichés ont également alimenté le feu. “OÙ ÉTAIT LES MEMBRES DE LA FAMILLE DE SYDNEY SWEENEY DANS LA NUIT DU 6 JANVIER 2021”, a demandé un abonné via Twittercomme un autre posté, “Nous allons vraiment assister à la chute de Sydney Sweeney, je sais que son équipe devient folle.”

À l’époque, Sydney a répondu sur Twitter, écrivant: “Vous les gars, c’est sauvage. Une célébration innocente pour le 60e anniversaire de ma mère s’est transformée en une déclaration politique absurde, ce qui n’était pas l’intention. Elle a conclu son message: «S’il vous plaît, arrêtez de faire des suppositions. Beaucoup d’amour à tout le monde ♥️ et joyeux anniversaire maman !”

Bien que Sydney n’ait pas parlé de ses convictions politiques, ni indiqué celles de sa famille, la Conte de la servante alun a admis GQ que sa vie à Hollywood ne correspond pas toujours à sa vie à la maison. « Quand je rentre chez moi, ma famille ne me comprend plus ni le monde dans lequel je vis », a-t-elle expliqué. “Mais dans cette industrie, ma maison et l’endroit qui m’enracine sont tellement différents de la façon dont les gens y vivent. Je suis dans cet entre-deux où j’ai l’impression qu’aucune des deux parties ne me comprend.

