Sydney Sweeney aide à attraper un cambrioleur dans le quartier grâce à des caméras de sécurité

On nous a dit que le suspect s’est rendu sur la propriété de Sydney vers 3h30 du matin lundi… mais n’est pas resté longtemps dans sa cour, car l’intrus s’est ensuite dirigé vers la maison de son voisin.

Des sources affirment que le suspect est entré dans la maison du voisin… et a fouillé avant de repartir avec des marchandises dans la nuit.

Cependant, depuis que Sydney a alerté les autorités sur la situation à son domicile, les policiers ont pu se précipiter chez le voisin et aux alentours… ce qui a permis d’appréhender le suspect.

Le coupable présumé a été accusé de cambriolage criminel… en grande partie grâce à la rapidité d’esprit de Sydney. Comme on dit… si vous voyez quelque chose, dites quelque chose.

Rien que cette année, il y a eu un certain nombre de cambriolages très médiatisés, plusieurs célébrités ayant été touchées… notamment Jessie J., Tom Hanks et Rita Wilson, Sarah Hyland, Marlon Wayans et Corinna Kopf.