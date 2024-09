Sydney Sweeney accouche en combattant des chiens

TORONTO, Canada — Une entreprise engendre la misère EdenLe thriller de Ron Howard basé sur des faits réels sur un groupe d’âmes disparates dont la quête de liberté, de renaissance et de rédemption est entravée par leurs instincts de base et leur proximité les uns avec les autres.

D’après les rapports contradictoires de ceux qui ont survécu à cette étonnante saga, l’affaire grunge et audacieuse du réalisateur, présentée en avant-première au Festival international du film de Toronto, est à la fois un récit biblique édifiant et une Le Seigneur des mouches Un cauchemar. Jamais ennuyeux, même s’il n’est que parfois surprenant, c’est un autre des efforts de genre solides du réalisateur, rempli de stars.

En hiver 1932, Heinz Wittmer (Daniel Brühl), sa femme Margret (Sydney Sweeney) et son fils issu d’un premier mariage, Harry (Jonathan Tittel), arrivent sur l’île de Floreana, aux Galapagos. Ils comptent y vivre aux côtés du Dr Friedrich Ritter (Jude Law) et de sa femme Dore (Vanessa Kirby), qui se sont installés sur ce rocher inhospitalier au milieu de l’océan en signe de rejet de leur Allemagne natale et de sa société de plus en plus fasciste.

De retour chez lui, Friedrich est devenu une sensation médiatique en raison du chemin audacieux qu’il s’est tracé, tout cela grâce à son travail acharné pour rédiger un manifeste exprimant sa philosophie pour un nouvel ordre mondial. Friedrich croit que le sens de la vie est la douleur, car « dans la douleur, nous trouvons la vérité. Et dans la vérité, le salut. » Lui et Dore mettent en pratique ce qu’ils prêchent, Friedrich s’étant arraché toutes ses dents pour éviter une infection et Dore luttant contre la sclérose en plaques.

Friedrich et Dore ont choisi Floreana pour trouver un moyen de refaire la civilisation, et ils n’apprécient pas Heinz et son clan, qu’ils envoient vivre dans des grottes arides à flanc de colline, situées à côté de l’une des deux pitoyables sources d’eau. Bien qu’ils pensent que cela permettra de se débarrasser rapidement des intrus, ce n’est pas le cas, car Heinz est un croyant travailleur qui s’efforce de transformer le paysage et, par là même, son destin.

Margret est d’abord consternée par sa nouvelle réalité. Mais comme elle n’a guère le choix, elle décide d’aider son mari à transporter des provisions, à construire leur maison et à entretenir leur jardin. Contre toute attente, y compris les meutes de chiens sauvages qui déciment leurs réserves de nourriture en conserve, ils vivent bientôt relativement confortablement, avec des cultures comestibles et une vache en enclos qui produit du lait.

« Qu’est-ce que vous attendiez ? Le paradis ? », plaisante le capitaine du navire qui les dépose sur la plage de Floreana, mais Heinz et Margret apprivoisent leur environnement mieux que quiconque aurait pu l’imaginer. Et ce, en grande partie sans l’aide de Friedrich, qui devient de plus en plus envieux de leurs succès. Avant que Fridrich et Heinz ne puissent développer une quelconque rivalité, des problèmes plus sérieux apparaissent en la personne d’Eloise Bosquet de Wagner Wehrhorn (Ana de Armas), qui revendique le titre de « baronne » et fait sa grande entrée sur les épaules de son ingénieur amoureux (Felix Kammerer) et de son garde du corps musclé (Toby Wallace), comme si elle était Cléopâtre réincarnée.

En s’amusant dans l’eau avec ses deux jouets, attisant ainsi leur ressentiment, Eloise veut construire un grand hôtel sur la plage qu’elle va appeler « Hacienda Paradiso ». Supposant que les résidents actuels de l’île seront une épine dans son pied, elle commence à monter Friedrich et Heinz l’un contre l’autre.

Eloïse est le serpent dans EdenLe jardin figuratif de Margret, et sa conduite est le catalyseur de la calamité qui s’ensuit. En fouillant sans réfléchir dans ses réserves de conserves, elle fait piller par ses sous-fifres la maison de Heinz au moment même où sa femme, seule et enceinte, accouche. L’accouchement de Margret sous la menace de chiens sauvages, culminant avec ses grognements de férocité animale contre ses agresseurs canins, est à la fois poignant et loufoque. C’est la meilleure séquence du film, en grande partie parce qu’elle semble si déséquilibrée et primitive.

Malgré son côté extravagant, Howard évite que son film ne sombre dans la bêtise. De Armas est délibérément kitsch dans le rôle d’Eloise, une arnaqueuse qui se sert de sa sexualité à la fois comme d’un leurre et d’une arme. Sa sensualité flamboyante donne à l’action l’étincelle nécessaire et contraste bien avec le style de vie fanatiquement punitif de Friedrich et l’assiduité sévère de Heinz et Margret.

Margret, interprétée par Sweeney, est le protagoniste nominal de cette histoire, mais l’actrice n’est jamais totalement convaincante dans le rôle d’une jeune mère démodée et sérieuse ; quelle que soit sa tenue et son discours modestes, ses yeux ont une fougue qui n’est appropriée qu’à la fin de l’histoire.

Law et Kirby, au contraire, dégagent un zèle et une amertume – envers leurs voisins et entre eux – qui sont convenablement sales et irréguliers. Leur dynamique devient plus tendue à mesure que les rations commencent à s’épuiser dangereusement et qu’Eloise orchestre des plans sournois pour semer les graines de la dissension. Au moment où Friedrich tape frénétiquement sur la même touche de machine à écrire, comme une variante insulaire torse nu du roman de Jack Nicholson Shining Père de famille, le malheur est devenu une fatalité pour au moins certains de ces gens téméraires.

Howard construit progressivement la menace à travers des regards obliques, des remarques acerbes, des confrontations tendues et des instantanés de faucons attrapant des proies dans leurs serres et de crabes rampant sur des squelettes. La photographie brûlée par le soleil de Mathias Herndl dépeint Floreana comme un avant-poste de sable dur, de roches acérées et de sol dur, sa désolation à la fois époustouflante et intimidante.

Eden Le film ne force pas ses courants sous-jacents de l’Ancien Testament et il répand judicieusement sa condamnation. Le film est, au fond, un portrait des schismes invariables qui naissent du fait de demander à des étrangers de coexister et, à cet égard, il constitue une critique cinglante des idées de Friedrich, qui se révèlent finalement sous-nietzschéennes. des notions qui sont fondées sur (et justifiées par) le désordre inutile qu’il a créé pour lui-même et ses compatriotes.

Eden Le film est trop peu aventureux pour susciter beaucoup de suspense et ne résout jamais complètement la tension entre les choix stupides de ses personnages et la quasi-célébration de Margret dans sa conclusion. Néanmoins, son approche directe, accompagnée d’une mise en scène et d’une scénographie convaincantes, le rend toujours convaincant.

Le film bénéficie également de la notoriété considérable de Law et de Armas, lui exploitant la ferveur et le charisme de Friedrich qui rendent ses plans ambitieux si séduisants, et elle, un ouragan de sexe, de ruse et de méchanceté louche. Grâce à eux, le film s’avère une histoire captivante de rêves et de manies individuelles, de frictions et d’échecs communautaires, et du fait que parfois, l’enfer, c’est vraiment les autres.