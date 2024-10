Sydney Sweeney, 27 ans, applaudit à son fiancé Jonathan Davino, 40 ans, qui paie ses factures

Sydney Sweeney n’a jamais, jamais été plus indépendant.

L’actrice de 27 ans de « Anyone but You », a mis fin à « l’idée préconçue » selon laquelle son fiancé de 40 ans, Jonathan Davino, paie tout dans leur relation parce qu’il a 13 ans de plus.

« Je suis une femme indépendante qui a beaucoup de succès et qui a travaillé très dur », a déclaré Sweeney. dit Glamour dans une interview publiée jeudi.

Sydney Sweeney a évoqué les rumeurs selon lesquelles son fiancé, Jonathan Davino, paierait tout dans une interview avec Glamour publiée jeudi. Michelle Watt

« Je suis une femme indépendante qui a beaucoup de succès et qui a travaillé très dur », a déclaré l’actrice d' »Euphoria » au magazine. Michelle Watt

La jeune femme de 27 ans a ajouté que même si son fiancé a 13 ans de plus, elle est le soutien de famille de sa famille. Billy Rosewood / SplashNews.com

Non seulement la star de « Euphoria » a expliqué qu’elle payait ses propres factures, mais Sweeney a souligné qu’elle était le soutien de famille de sa famille.

« J’ai tout accompli et tout acheté moi-même, et je subviens à mes besoins et à ceux de ma famille », a-t-elle déclaré.

La future mariée de Davino a même ajouté que son copain de six ans n’était « pas un bailleur de fonds » pour sa société de production, Fifty-Fifty Films.

«J’ai tout accompli et tout acheté moi-même, et je subviens à mes besoins et à ceux de ma famille», a déclaré Sweeney. Michelle Watt

Elle voulait également « remettre les pendules à l’heure » en disant que « vous pouvez entretenir une relation saine avec quelqu’un et aussi réussir sans avoir besoin de l’homme ». Michelle Watt

Sweeney, qui est avec Davino depuis 2018, a déclaré qu’elle voulait « remettre les pendules à l’heure » sur sa romance et sa carrière d’actrice et de productrice.

« Vous pouvez entretenir une relation saine avec quelqu’un et aussi réussir sans avoir besoin de l’homme », a déclaré l’ambassadeur de la marque Laneige.

« Nous sommes coéquipiers. Nous sommes dans le même bateau. Et nous voulons nous voir réussir.

Sweeney a en outre déclaré qu’elle était fière de ses réalisations professionnelles et financières, qui lui ont permis de rembourser l’hypothèque de sa mère, d’emmener ses grands-parents en Italie et d’acheter à son oncle son « bateau de rêve ».

Vous voulez plus d’actualités sur les célébrités et la culture pop ? Commencez votre journée avec Page Six Daily. Merci de vous être inscrit !

« Nous sommes coéquipiers. Nous sommes dans le même bateau. Et nous voulons nous voir réussir », a ajouté la future épouse de Davino. PA

Le succès de la starlette lui a permis non seulement de rembourser l’hypothèque de sa mère, mais également d’acheter le « bateau de rêve » de son oncle. Michelle Watt

Bien qu’elle soit l’une des étoiles montantes d’Hollywood, Sweeney a déclaré qu’elle était consciente que son succès pourrait disparaître à tout moment.

« Je viens d’une famille où j’ai vu mes parents tout perdre, et ça me terrifie. Cette peur me sera toujours inculquée. Je suis une grande épargnante », a-t-elle déclaré.

« Je ne me contente pas de dépenser de l’argent. J’aime investir. J’aime l’immobilier. J’aime faire, je l’espère, des choix intelligents avec l’argent que je gagne. Mais je ne pense pas que je me sentirai un jour vraiment à l’aise.

Sweeney et Davino se sont fiancés en mars 2022. Getty Images pour Hulu

Le couple se fréquente depuis 2018. TheImageDirect.com

Sweeney et son futur mari se sont fiancés en mars 2022. Elle a ensuite été aperçue avec une énorme bague en diamant sur que doigt.

Malgré sa relation sérieuse avec Davino, la starlette avait déjà alimenté des rumeurs de romance avec sa co-star de « Anyone but You » Glen Powell lorsque les deux faisaient la promotion de leur comédie romantique en 2023.

Powell, 35 ans, a répondu aux rumeurs de rencontres en avril, admettant: « Ce sont des gens qui veulent ce qui est à l’écran hors de l’écran, et parfois il suffit de s’y pencher un peu – et cela a fonctionné à merveille. »