Un exécuteur de foot et une bête d’arts martiaux mixtes planteront le décor avant que le prince de la boxe australienne et son challenger Kiwi s’affrontent ce soir dans un stade humide et sauvage de Bankwest.

L’ancienne star de la LNR Paul Gallen, 39 ans, et la légende du MMA Mark Hunt, 46 ans, seront en tête d’affiche du Super Fight de Sydney avant le main event entre Tim Tszyu, 26 ans, et Bowyn Morgan, 31 ans.

Des milliers de fans se sont déjà rendus dans le stade Bankwest de l’ouest de Sydney pour ce qui s’annonce comme une nuit de boxe explosive malgré le temps pluvieux menaçant de retarder la procédure.

Une foule d’identités bien connues sont au bord du ring, y compris la superstar de l’AFL des Tigers de Richmond Dustin Martin et le médaillé de la NRL Dally M Jack Wighton.

Des centaines de milliers de fans de boxe ont emballé des pubs à travers l’Australie en prévision de l’une des plus grandes confrontations de poids lourds de l’année.

La star de Canberra Raiders NRL Jack Wighton (à gauche) s’entretient avec la superstar de l’AFL Dustin Martin (à droite) au bord du ring au Sydney Super Fight au Bankwest Stadium mercredi soir

Des millions d’autres seront à l’écoute à la maison avec Fox Sports prédisant qu’il éclipsera la bataille Anthony Mundine contre Danny Green 2006 pour les achats de tous les temps à la carte.

Les grands hommes avec une bouche encore plus grande seront la plus grande attraction de la nuit lorsque l’homme surnommé l’un des plus sales de la LNR affrontera le Super Samoan.

Le concours des poids lourds durera six rounds. On pourrait en parler pendant des années s’il est à la hauteur de son battage médiatique.

Gallen a disputé 18 saisons aux Cronulla Sharks avant d’enfiler les gants pour 10 combats avec neuf victoires.

Le hardman de la ligue de rugby espère consolider sa place sur le ring lorsqu’il affrontera l’un des plus grands noms des sports de combat australiens.

«Il aurait dû rester à la retraite. Il n’en sortira pas après ça », a-t-il déclaré plus tôt cette semaine.

La sous-carte Sydney Super Fight est déjà en cours. Sur la photo, Luke Jackson (à gauche) et Tyson Lantry en action

Hunt a boxé pour la dernière fois professionnel il y a 20 ans avant de se lancer dans une carrière destructrice dans le MMA où il a enregistré 13 victoires en 29 combats.

Le roi KO a déclaré que son adversaire, qui s’était battu pour la dernière fois contre la star de l’AFL Barry Hall, était maintenant hors de sa portée après

«Je vais t’endormir, c’est ce qui va se passer. Ce n’est pas du foot », a-t-il déclaré plus tôt cette semaine.

«Je vais te réparer, mec. Je vais bien te réparer.

Hunt est le favori qui fait rage à 1,65 $ pour une victoire et 2 $ pour un KO / TKO avec Sportsbet tandis que Gallen a réduit les chances à 2,20 $.

La paire a échangé des insultes toute la semaine et a failli en venir à bout lors de la pesée de mardi lorsque Hunt a poussé Gallen alors qu’il sortait de la balance.

«Cela m’a surpris», dit Gallen avec un sourire sur le visage.

«Il essaie de m’intimider … mais je suis prêt à faire six rounds.

Les choses ont mal tourné avant le combat de boxe très attendu de mercredi soir entre la légende de la LNR Paul Gallen (photo de gauche) et l’ancien concurrent de l’UFC Mark Hunt (photo de droite)

Une conférence de presse d’avant-combat prévue mercredi a été annulée à la suite de la rencontre enflammée de la paire mardi.

« Les deux parties avaient convenu de faire des médias mercredi, dans la préparation du combat de mercredi soir, tout est maintenant en conserve, tout est éteint », a déclaré le promoteur Matt Rose au Daily Telegraph.

« Ni l’un ni l’autre ne le feront, ils refusent tous les deux, et nous ne pouvons pas risquer de les avoir au même endroit maintenant.

«De toute évidence, ils sont maintenant au point où quelqu’un est assommé.

Tszyu a déclaré que le combat Gallen v Hunt pourrait se dérouler dans les deux sens, mais a laissé entendre qu’un bouleversement majeur était sur les cartes.

« Mark Hunt a le grand punch, l’expérience des sports de combat, tandis que Paul Gallen est un bourreau de travail », a-t-il déclaré aux fans dans une promotion. LANGUETTE vidéo.

«C’est une machine qui ne s’arrête pas et il viendra sans arrêt.

« Mon argent est sur Gallen car s’il peut survivre à l’assaut précoce de Mark Hunt, je pense qu’il l’a dans le sac. S’il n’est pas capable de survivre, c’est Mark Hunt.

Hunt empochera environ 500 000 $, tandis que Gallen recevra environ 400 000 $, ce qui a laissé l’ancien exécuteur des Cronulla Sharks furieux.

La paire a échangé des insultes toute la semaine avant la confrontation des poids lourds au Bankwest Stadium de Sydney

« Mark est payé comme *** plus que moi, ce qui me dérange », a déclaré Gallen plus tôt cette semaine.

« Personne ne veut combattre Mark, ici je m’oppose à lui, et comme je l’ai dit au début, ce combat en dit plus sur moi que sur lui.

«Je devrais avoir la part du lion, mais je suis sûr que non.

Tszyu, le fils de la royauté de boxe australienne Kostya Tszyu, défendra ses titres WBO Global et IBF Australasian super welters qu’il a arrachés à Jeff Horn.

«Je veux le noyer», a averti Tszyu à son challenger en ajoutant «cela pourrait être un combat où je ne suis pas touché une seule fois».

S’il gagne, il serait en ligne pour un tir à la ceinture des super poids welters WBO si le champion actuel Patrick Teixeira et Brian Castano ne peuvent pas se battre le 6 janvier.

Morgan fera un pas de géant en classe et se résigne au fait qu’il devra porter un coup de grâce pour remporter la victoire.