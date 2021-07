Sydney prolonge le verrouillage de Covid pour une autre semaine après que la Nouvelle-Galles du Sud ait détecté 27 nouveaux cas de variante Delta « changeur de jeu »

La première ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, a déclaré mercredi une prolongation d’une semaine de l’ordonnance de séjour à domicile de Sydney, prolongeant les restrictions qui avaient été initialement rétablies à la fin du mois dernier. Le nouveau verrouillage devrait maintenant expirer au plus tôt le vendredi 16 juillet.

« La raison en est, comme nous l’avons dit, que cette variété Delta change la donne. Il est extrêmement transmissible et plus contagieux que toute autre forme de virus que nous avons vue », Berejiklian a déclaré aux journalistes à Sydney, la capitale de l’État.

Nous ne voulons pas être dans une position où nous devons constamment passer du confinement, pas de confinement, confinement, pas de confinement.

Cette décision intervient après que 27 nouvelles infections à coronavirus transmises localement ont été détectées en Nouvelle-Galles du Sud, contre 18 un jour plus tôt. Environ 20 des nouveaux patients seraient restés isolés alors qu’ils étaient infectieux, bien que les sept autres auraient passé du temps en public au cours de la même période. Au total, l’État a recensé quelque 350 cas depuis le 16 juin, selon Reuters.

La première ministre a ajouté qu’elle espère que les restrictions – qui incluent les fermetures d’écoles et d’entreprises, ainsi que les commandes de séjour à domicile – seront le dernier verrouillage de Sydney avant « La grande majorité de nos concitoyens sont vaccinés. »

Sydney est l’une des quatre grandes villes australiennes replongées dans le confinement ces dernières semaines, les responsables de Brisbane, Darwin et Perth prenant des mesures similaires au milieu de la propagation de la variante Delta. Fin juin, la première ministre du Queensland, Annastacia Palaszczuk, a affirmé que les nouvelles épidémies étaient alimentées par « arrivées à l’étranger », suggérant qu’ils avaient apporté la mutation la plus contagieuse dans le pays.

Depuis le début de la pandémie de coronavirus fin 2019, l’Australie a dénombré un peu plus de 30 000 infections et environ 900 décès, restant bien en deçà des points chauds mondiaux comme les États-Unis, le Brésil et l’Inde.

