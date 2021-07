Sydney prolonge à nouveau le verrouillage, forçant la ville de 5 minutes à rester à la maison pendant un autre MOIS au milieu d’un petit pic de cas de Covid

Alors que la ville avait prévu de sortir d’un verrouillage antérieur d’ici la fin de la semaine, les autorités ont plutôt prolongé les restrictions jusqu’à la fin août mardi, la première ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, déplorant la décision tout en affirmant qu’elle est nécessaire.

« Je suis aussi contrarié et frustré que vous tous que nous n’ayons pas pu obtenir le nombre de cas que nous aurions souhaité à ce stade, mais c’est la réalité », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse télévisée. « Nous devons gérer les cartes devant nous et la situation devant nous et c’est pourquoi nous avons pris les mesures que nous avons prises. »

La Nouvelle-Galles du Sud, dont Sydney est la capitale, a signalé 177 nouvelles infections mardi, légèrement en hausse par rapport aux 172 recensées lundi. Avec un peu plus de 2 100 « cas actifs » dans l’État, les chiffres de NSW restent faibles à côté de régions comparables à l’étranger, bien que les responsables y aient adopté une approche plus stricte de leur réponse à la pandémie, cherchant à prévenir tout nouveau cas.

Les restrictions de verrouillage continueront d’interdire aux résidents de quitter leur domicile, sauf pour obtenir de la nourriture et d’autres « essentiel » biens et services. Ils seront également autorisés à partir pour « travail essentiel », les soins médicaux, y compris les vaccinations, et pour l’exercice en plein air.

Le nouveau groupe d’infections en Nouvelle-Galles du Sud a été attribué à un chauffeur de transit aéroportuaire non vacciné à Sydney, les cas se propageant par la suite à plusieurs milliers de personnes. Onze décès ont été recensés lors de la récente épidémie.

Ailleurs dans le pays, les États de Victoria et d’Australie-Méridionale ont levé leurs propres ordonnances de verrouillage après avoir également vu de petites épidémies.

Soulignant le faible taux de vaccination de NSW de seulement 13%, Berejiklian a insisté sur le fait que « La vaccination est la clé de notre liberté » mardi, suggérant que les blocages ne seraient levés qu’à mesure que le déploiement du vaccin s’accélérerait.

« Je veux qu’août soit le mois où tout le monde se présente pour obtenir le jab », elle a dit. « C’est la clé pour que nous puissions voir à quoi ressemble septembre. Je ne pense pas que quiconque puisse nier que le taux de vaccination est absolument essentiel à la façon dont nous vivons la vie en Nouvelle-Galles du Sud. »

