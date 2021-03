Dans le cadre de sa méga initiative verte, Sydney envisage de planter des milliers de nouveaux arbres pour couvrir 40% de sa superficie en croissance verte d’ici 2050. Proposé par le conseil municipal de Sydney, le plan Greening Sydney 2030 a un budget estimé à 377 millions de dollars australiens (environ 291,5 millions de dollars), à consacrer à la plantation de 700 nouveaux arbres dans les zones urbaines par an, et à l’augmentation des toits verts, des murs et du jardinage urbain, a rapporté Xinhua.

Le plan répond en partie à une augmentation de la prévalence des vagues de chaleur dans le monde, plusieurs études montrant que les zones principalement composées de béton et de surfaces dures connaissent des températures beaucoup plus élevées que celles avec de la verdure. «Nous sommes au milieu d’une crise climatique et nous en subissons déjà les effets. Les vagues de chaleur dangereuses arrivent plus tôt, sont plus chaudes et durent plus longtemps », a déclaré le maire de Sydney, Clover Moore.

«Les arbres éliminent des milliers de tonnes de pollution de notre air, stockent du carbone et aident à atténuer les conditions météorologiques extrêmes, tout en soulageant le stress, la dépression et l’anxiété. Une couverture efficace et étendue de la canopée peut réduire les températures au sol jusqu’à 10 degrés. »

En vertu du plan, les nouveaux aménagements devront répondre à une exigence de «facteur vert» de base en fonction du type d’aménagement, de l’emplacement et d’autres considérations relatives au site. La ville travaillera également avec la communauté autochtone locale pour identifier les principes culturels et pratiques à intégrer lors de la conception de nouveaux espaces, ainsi que pour aider à intégrer les gens à la nature.

Moore a déclaré que Sydney était l’un des seuls conseils en Australie à voir son couvert forestier augmenter au cours de la dernière décennie, plantant 15052 arbres de rue au cours des 15 dernières années et 816363 nouvelles plantes dans des espaces ouverts depuis 2009.