Sydney a été classée deuxième ville la plus saine du monde selon un nouveau rapport.

Le classement était basé sur une analyse de dix mesures de vie saine, notamment les heures d’ensoleillement, les niveaux de bonheur, le nombre moyen d’heures de travail et les activités de plein air.

Parmi les 44 villes classées, Amsterdam arrive en tête de liste, Sydney deuxième et Melbourne se classant 11e.

Sydney est classée deuxième ville la plus saine du monde en raison du nombre d’heures d’ensoleillement et du nombre d’activités de plein air pratiquées par les résidents

Le rapport Healthy Lifestyles Cities a également pris en compte le coût d’une bouteille d’eau, les niveaux d’obésité du pays, l’espérance de vie, la qualité de l’air et de l’eau, le nombre de restaurants à emporter et les coûts d’un abonnement mensuel au gym.

Les résidents d’Amsterdam ont accès à plus de 400 activités de plein air, tandis que les Pays-Bas se classent au cinquième rang des pays les plus heureux du monde, ainsi qu’au sixième meilleur pays d’Europe pour le taux d’obésité à seulement 20,4%.

À Sydney, ce sont les heures d’ensoleillement de la ville et l’abondance des activités de plein air offertes aux résidents qui la placent au deuxième rang.

Les Sydneysiders bénéficient de 2 636 heures d’ensoleillement par an et travaillent en moyenne 1 712 heures par an – près de 33 par semaine.

La ville d’Amsterdam a été classée comme la ville la plus facile au monde à mener un mode de vie sain et équilibré

Avec des niveaux de bonheur de 7,22 / 10 et 406 activités de plein air, les Sydneysiders ont une espérance de vie de 82,1.

La capitale autrichienne, Vienne, est arrivée troisième, avec un indice de pollution de 17,33 sur 100, l’un des plus bas de tous.

C’est plus de quatre fois moins que le score de pollution de Pékin de 85,43 et trois fois plus bas que Londres, Paris et Barcelone.

Melbourne était la seule autre ville australienne de la liste et se classait à la 11e place avec le même bonheur et l’espérance de vie que les habitants de Sydney, mais avait moins d’heures de soleil (2363) et seulement 243 activités de plein air.

Sept des dix villes les plus saines étaient situées en Europe, avec trois de ces villes scandinaves, dont Stockholm, Copenhague et Helsinki.

Les villes les moins bien classées étaient New York, Moscou et Mexico, qui ont été déçues par des facteurs tels que la pollution et le nombre moyen d’heures travaillées.

Melbourne était sur la liste au numéro onze, les Melbourniens bénéficiant du même bonheur et de la même espérance de vie que les habitants de Sydney, mais avec moins d’heures d’ensoleillement et d’activités de plein air.