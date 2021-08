Sydney McLaughlin remporte l’or du 400 m haies

Après ce que l’on appelle déjà la « meilleure course de l’histoire olympique », l’équipe des États-Unis a donné le coup d’envoi d’une autre journée passionnante sur la piste mercredi aux Jeux olympiques de Tokyo.

Le 400 mètres haies féminin disposait également d’une collection d’élite de talents pour rivaliser avec la passionnante finale masculine de mercredi, l’Américaine Sydney McLaughlin remportant la médaille d’or et battant son record du monde dans cette épreuve avec un temps de 51,46 secondes. Son compatriote américain et médaillé d’or en 2016 Dalilah Muhammad a terminé deuxième pour l’argent.

Également à l’horaire de jeudi, la première ronde de la compétition de golf féminin débute, les boxeurs Oshae Jones et Richard Torrez cherchent à décrocher des médailles, et l’équipe américaine affronte la République dominicaine au baseball (23 h HE) pour une place en demi-finale.

TOKYO – Grant Holloway respire la confiance aux Jeux olympiques de Tokyo – et pour cause. Le n°1 mondial du 110 mètres haies a réalisé trois des quatre temps les plus rapides de cette épreuve cette année. Son record personnel de 12,81 est à un centième de seconde du record du monde d’Aries Merritt en 2012, 12,80.

Le champion américain des haies a franchi la demi-finale du 110 mètres haies dans un temps de 13,13 relaxant pour se qualifier pour la finale de jeudi.

Holloway est le grand favori de l’événement. Il pourrait devenir le premier Américain à remporter une médaille d’or en athlétisme aux Jeux olympiques de Tokyo.

L’Américain Devon Allen s’est également qualifié pour le tour final.

— Tyler Dragon

TOKYO – Pendant si longtemps, la communauté de l’athlétisme a considéré Sydney McLaughlin comme un prodige. Ses réalisations ont été considérées principalement dans le contexte de son âge.

Cela a changé en juin, lorsqu’elle a battu un record du monde aux essais olympiques américains.

Et cela va encore changer maintenant qu’elle est médaillée d’or olympique.

La jeune McLaughlin, 21 ans, a remporté le 400 mètres haies féminin de manière dominante mercredi, battant sa compatriote Dalilah Muhammad – la championne du monde en titre et médaillée d’or olympique en titre – pour s’assurer le titre. Le natif du New Jersey a franchi la ligne d’arrivée en 51,46 secondes, un nouveau record du monde.

Muhammad a terminé deuxième en 51,58. Femke Bol des Pays-Bas a remporté le bronze.

La médaille d’or survient cinq ans après que McLaughlin a fait ses débuts olympiques à Rio, à l’âge de 16 ans. C’était un exploit remarquable pour une junior montante au lycée, même si elle n’a pas atteint la finale. Et quand ce fut fini, elle est retournée pour sa dernière année à l’Union Catholic High School, essayant juste d’être une enfant normale.

Après un passage à l’Université du Kentucky, McLaughlin est devenue pro et s’est retrouvée à gravir les échelons, mais terminant souvent deuxième derrière Muhammad. Elles ont longtemps été non seulement les deux femmes les plus rapides du 400 mètres, mais aussi les deux plus rapides de l’histoire de l’épreuve.

— Tom Schad

TOKYO – L’Américain Connor Fields, le coureur de BMX qui a subi une hémorragie cérébrale lorsqu’il s’est écrasé en compétition vendredi aux Jeux de Tokyo, devrait rentrer chez lui à Las Vegas d’ici la fin de la semaine, a déclaré son père à USA TODAY Sports.

« Il se débrouille plutôt bien, mais il sera testé à notre retour », a déclaré Mike Fields mercredi par message texte.

Un jour après que Fields ait subi une blessure à la tête, les médecins ont déclaré qu’il n’y avait eu aucun saignement supplémentaire et qu’aucune nouvelle blessure à la tête n’avait été découverte, selon USA Cycling. Fields, 29 ans, a également subi une côte cassée et un poumon contusionné dans l’accident, selon son père.

Fields, triple olympien qui a remporté la médaille d’or aux Jeux de Rio 2016, s’est écrasé lors d’une demi-finale à Ariake Urban Sports Park. Il était deuxième lorsque sa roue avant a semblé rattraper la roue arrière du leader, le Français Romain Mahieu.

Des champs se sont effondrés au sol et deux autres cavaliers sont tombés sur lui. Il a été retiré du cours sur une civière avant d’être embarqué dans une ambulance et transporté à l’hôpital.

— Josh Pierre

Nous aimons voir les stars se soutenir.

Avant la diffusion aux heures de grande écoute de la finale de la poutre d’équilibre féminine, dans ce qui aurait pu être la dernière fois que Simone Biles apparaît aux Jeux olympiques, l’auteur-compositeur-interprète Taylor Swift a parlé de l’héritage que Biles a laissé, en particulier la semaine dernière s’ouvrant sur son mental luttes de santé.

« C’est ce qui fait qu’il est si facile de l’appeler un héros », a déclaré Swift.

La narration de Swift a attiré l’attention de Biles, qui a répondu au tweet avec, « Je pleure comme c’est spécial. Je t’aime @taylorswift13. » Swift a répondu en disant qu’elle était émue de voir à quel point Biles était courageux.

« J’ai pleuré en te regardant. Je me sens tellement chanceuse d’avoir pu te regarder toutes ces années, mais cette semaine a été une leçon d’intelligence émotionnelle et de résilience. Nous avons tous appris de toi. Merci », a-t-elle déclaré.

— Jordan Mendoza

TOKYO – Les nageuses de fond américaines Haley Anderson et Ashley Twichell ont terminé sixième et septième mercredi au marathon olympique de natation.

Les deux étaient dans le peloton de tête tout au long de la course en eau libre de 10 km au parc marin d’Odaiba par une chaude matinée avec des températures atteignant les 80 degrés.

« Nous savions qu’il ferait assez chaud en arrivant, a déclaré Anderson. « Tout le monde était aux prises avec les mêmes conditions. C’était bien que nous ayons eu des nuages, cela a certainement aidé. Nous avons essayé de nous préparer du mieux que nous pouvions pour la chaleur et de nous mettre en bonne position pour entrer.

La Brésilienne Ana Cunha a gagné en 1:59,30.8 devant la médaillée d’or de 2016, la Néerlandaise Sharon van Rouwendaal et l’Australienne Kareena Lee. Il y avait un écart de 7,1 secondes entre le premier et le septième aux quatrièmes Jeux olympiques pour inclure la natation marathon.

Anderson a été médaillée d’argent en 2012 et cinquième en 2016. Twichell a participé à ses premiers Jeux olympiques après avoir échoué à se qualifier lors des trois précédents.

« Elle avait fière allure », a déclaré Anderson. « J’étais tellement excité qu’elle soit ici. Se qualifier ensemble était quelque chose que je voulais pour elle depuis très longtemps.

Twichell a déclaré : « À l’arrière du premier tour, j’ai été pris en plein milieu du peloton. Je savais que ce n’était pas là où je voulais être pour la course, alors je me suis mis en tête. C’est là que je suis plus à l’aise. Dans le dernier tour, nous étions sept et c’était difficile, mais c’était super de voir Haley là aussi. J’aurais aimé être médaillé, mais je suis fier du combat que j’ai mené aujourd’hui. »

Twichell a déclaré qu’elle prenait sa retraite après avoir finalement atteint son objectif olympique. « J’ai toujours eu l’intention de prendre ma retraite après Tokyo. J’ai eu une belle carrière et je suis prêt à passer à autre chose.

— Jeff Metcalfe

Chloe Dygert n’est pas Simone Biles. Dygert n’est pas le plus grand de tous les temps ni le visage des jeux de NBC.

Pourtant, le bronze de Dygert doit être considéré avec la même révérence que le bronze de Biles. Les deux joueurs de 24 ans étaient tout aussi sérieux, remportant des médailles à environ une heure d’intervalle dans différents sports et différents sites mardi aux Jeux olympiques de Tokyo.

Dix mois après qu’un accident effrayant a menacé sa carrière, Dygert a remporté la deuxième médaille olympique de sa carrière.

Dans la poursuite par équipe du cyclisme sur piste, le coureur de Brownsburg, Indiana, a combiné avec trois autres Américains pour battre le Canada pour la médaille de bronze au vélodrome d’Izu. Dygert faisait partie de l’équipe médaillée d’argent à Rio de Janeiro en 2016.

L’Allemagne a remporté la médaille d’or, abaissant pour la troisième fois le record du monde du 4 000 mètres à Tokyo, à 4:04,242. La Grande-Bretagne a remporté l’argent.

Au premier tour, les Britanniques ont battu le record du monde établi par l’Allemagne en qualifications et ont battu les États-Unis avec un temps de 4:06.748. Le temps des États-Unis était de 4:07.562, un record national. Cela a avancé la Grande-Bretagne à la course pour la médaille d’or et a laissé les Américains courir pour le bronze.

Aux côtés de Dygert, Jennifer Valente de San Diego, Emma White de Duanesburg, NY, et Megan Jastrab d’Apple Valley, Californie.

«Nous sommes fiers de ce que nous avons fait là-bas», a déclaré Valente, qui faisait partie de l’équipe médaillée d’argent à Rio. « Nous avons tout laissé sur la piste. C’est juste que Team GB avait un peu plus d’essence.

Dans la finale pour le bronze, les États-Unis ont réussi un temps de 4:08,040 contre 4:10,552 pour le Canada.

Ce n’était que la deuxième médaille d’USA Cycling à Tokyo. L’autre était en BMX freestyle.

— David Wood, Indy Star

Clarissa Saunders, la mère du médaillé d’argent au lancer du poids Raven Saunders, est décédée mardi matin, quelques jours après avoir vu sa fille remporter sa première médaille olympique.

Sa mère était à Orlando pour assister à des soirées d’observation de Tokyo 2020 pour les familles des athlètes de l’équipe américaine, où elle a vu Saunders remporter l’argent au lancer du poids dimanche avec son autre fille, la Tanzanie. La cause du décès est inconnue.

La mort a été confirmée à The (Charleston, SC) Post and Courier par son entraîneur de longue date et figure paternelle, Herbert Johnson. Saunders a ensuite tweeté qu’elle ferait une pause dans les médias sociaux pour se concentrer sur sa santé mentale et sa famille.

— Jordan Mendoza

TOKYO — Sans leurs parents, sans leurs amis, sans aucun spectateur, les sœurs Korda, Jessica et Nelly, sont arrivées aux Jeux olympiques pour commencer à jouer dans le tournoi de golf féminin qui débute mercredi.

On leur a demandé qui ils les soutenaient ici cette semaine.

« Les uns les autres », a déclaré Jessica.

C’était la réponse parfaite. Les filles du champion de tennis masculin de l’Open d’Australie de 1998 Petr Korda et de la joueuse de tennis olympique tchèque de 1988 Regina Rajchrtova Korda, Jessica, 28 ans, et Nelly, 23 ans, sont deux des quatre golfeurs américains représentant les États-Unis dans la compétition olympique féminine. Lexi Thompson et Danielle Kang sont les autres.

Jusqu’à présent, la semaine a été excellente pour les Américains dans le golf, Xander Schauffele remportant l’or dans l’épreuve masculine dimanche.

— Christine Brennan

TOKYO — Avant sa première course olympique, il bâillait.

Lors de sa deuxième course olympique, il a incliné la tête en descendant la ligne droite, vérifiant à quelle vitesse il devait courir pour gagner.

« Je ne voulais pas dire ça par arrogance », a déclaré plus tard Erriyon Knighton.

Il n’a que 17 ans et demi – le plus jeune Américain à avoir participé aux Jeux olympiques d’été depuis Jim Ryun en 1964. Mais lors des deux premiers tours du 200 mètres aux Jeux olympiques de Tokyo, Knighton est apparu en contrôle total, laissant 30 -des hommes d’un an et des pros de longue date dans son sillage.

L’ancien receveur du Hillsborough High School de Tampa, en Floride, pourrait ne pas participer à la finale du 200 mètres de mercredi en tant que favori – ce titre appartient toujours probablement à son compatriote américain et champion du monde en titre Noah Lyles – mais il sera certainement favori pour remporter une médaille. .

Pas trop mal pour un gars qui n’en est qu’à sa troisième saison de compétition.

— Tom Schad

Après son retour triomphal mardi, la quadruple championne olympique Simone Biles a révélé que sa tante était décédée deux jours seulement avant de participer à l’épreuve de la poutre.

Biles, 24 ans, s’est retiré de quatre finales individuelles – concours général, saut de cheval, sol et barres asymétriques – la semaine dernière, invoquant des problèmes de santé mentale et « les twisties », une condition où les gymnastes perdent leur sens de la conscience dans les airs.

L’entraîneur de Biles, Cécile Cantqueteau-Landi, a expliqué mardi aux journalistes ce que Biles avait vécu pendant les Jeux de Tokyo, y compris la mort inattendue de sa tante.

Malgré le deuil de sa famille, Biles a obtenu un score de 14,0 à la poutre à son retour à la compétition, remportant le bronze. C’était la septième médaille olympique pour elle, égalant le record de Shannon Miller pour le plus grand nombre de médailles remportées par une gymnaste américaine.

— Analis Bailey