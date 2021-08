Sydney McLaughlin remporte l’or au 400 m haies olympique féminin à Tokyo

TOKYO – Pendant si longtemps, la communauté de l’athlétisme a considéré Sydney McLaughlin comme un prodige. Ses réalisations ont été considérées principalement dans le contexte de son âge.

Cela a changé en juin, lorsqu’elle a battu un record du monde aux essais olympiques américains.

Et cela va encore changer maintenant qu’elle est médaillée d’or olympique.

La jeune McLaughlin, 21 ans, a remporté le 400 mètres haies féminin de manière dominante mercredi, battant sa compatriote Dalilah Muhammad – la championne du monde en titre et médaillée d’or olympique – pour s’assurer le titre. La native du New Jersey a franchi la ligne d’arrivée en 51,46 secondes, écrasant son propre record du monde par 0,44 de seconde.

Muhammad a terminé deuxième en 51,58. Femke Bol, des Pays-Bas, a remporté le bronze en 52,03.

« Faire confiance au processus, rendre gloire à Dieu », a déclaré McLaughlin à NBC sur la façon dont elle a remporté sa course. « C’est toute cette saison, du travail acharné et du dévouement. Je suis vraiment reconnaissant de pouvoir représenter mon pays et d’avoir cette opportunité. »

La médaille d’or survient cinq ans après que McLaughlin a fait ses débuts olympiques à Rio, à l’âge de 16 ans. C’était un exploit remarquable pour une junior montante au lycée, même si elle n’a pas atteint la finale. Et quand ce fut fini, elle est retournée pour sa dernière année à l’Union Catholic High School, essayant juste d’être une enfant normale.

Après un passage à l’Université du Kentucky, McLaughlin est devenue pro et s’est retrouvée à gravir les échelons, mais terminant souvent deuxième derrière Muhammad. Elles ont longtemps été non seulement les deux femmes les plus rapides du 400 mètres, mais aussi les deux plus rapides de l’histoire de l’épreuve.

L’été dernier, McLaughlin a décidé qu’il était temps de changer. Elle a commencé à s’entraîner avec un nouvel entraîneur, Bobby Kersee, et aux côtés d’Allyson Felix, l’une des athlètes d’athlétisme les plus décorées de l’histoire olympique. Kersee a modifié son approche et affiné sa technique. Lors de compétitions antérieures cette année, par exemple, McLaughlin a participé au 60 mètres ou au 100 mètres haies, simplement pour pratiquer différentes techniques de haies.

Cela a payé aux essais olympiques, avec un record du monde de 51,90. Et cela a encore payé mercredi, avec l’or olympique et un nouveau record du monde.

