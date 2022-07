Sydney McLaughlin bat le record du monde et remporte l’or du 400 m haies

La championne olympique Sydney McLaughlin a battu son propre record du monde en remportant le 400 m haies féminin aux Championnats du monde de l’Oregon vendredi.

La prodige américaine de 22 ans a laissé ses rivales dans son sillage à Hayward Field alors qu’elle remportait l’or en un temps époustouflant de 50,68 secondes, la première fois qu’une femme passait sous la barrière des 51 secondes.

La star américaine de l’athlétisme a effacé son record du monde à Hayward Field à Eugene pour rentrer chez elle en 50,68 secondes, coupant plus d’une demi-seconde de sa précédente marque mondiale de 51,41 secondes établie le mois dernier.

Femke Bol, des Pays-Bas, a décroché la médaille d’argent en 52,27 tandis que la championne en titre Dalilah Muhammad, des États-Unis, a décroché le bronze en 53,13.

“Honnêtement, je voulais juste y aller”, a déclaré McLaughlin par la suite.

“Les 100 derniers mètres ont vraiment fait mal, mais je suis reconnaissant d’avoir cette foule. Allez l’équipe des États-Unis !”

Bol et Muhammad auraient eu des espoirs réalistes de défier McLaughlin pour l’or avant la course.

Mais McLaughlin était dans une ligue à part presque dès le départ, dépassant Muhammad avec une ouverture fulgurante de 200 m et sortant du virage final à plusieurs mètres de ses rivaux.

Toutes les craintes que McLaughlin ait été trop dure au cours des 300 premiers mètres ont été anéanties dans la dernière ligne droite alors qu’elle rentrait chez elle avec vengeance, traversant la ligne pour compléter l’une des plus grandes performances de l’histoire de l’athlétisme.

Son étonnant temps de victoire a été plus rapide que les temps des septième et huitième places lors de la finale féminine du 400 m plat disputée plus tôt vendredi.

McLaughlin s’est assise accroupie sur la piste après sa victoire, apparemment incrédule face à l’ampleur de sa propre réussite.

