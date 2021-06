Sydney McLaughlin bat le record du monde du 400 haies aux essais olympiques

EUGENE, Oregon — Il y a cinq ans, lors des essais olympiques d’athlétisme aux États-Unis, Sydney McLaughlin était une lycéenne qui tentait de prouver son appartenance.

Cette fois-ci, elle a prouvé qu’elle était la plus rapide de tous les temps sur 400 mètres haies.

Dans l’un des affrontements les plus attendus des essais olympiques de cette année, dimanche soir, McLaughlin a battu le record du monde et dépassé la championne du monde en titre Dalilah Muhammad pour remporter le 400 mètres haies féminin avec un temps de 51,90.

Aujourd’hui âgée de 21 ans, McLaughlin retournera aux Jeux olympiques pour la deuxième fois de sa jeune carrière – et cette fois, en tant que détentrice du record du monde qui est favorite pour remporter l’or.

Muhammad, le champion du monde en titre de l’épreuve, a terminé deuxième en 52,42. Anna Cockrell est arrivée troisième pour compléter l’équipe américaine dans l’épreuve.

Ce fut un moment de couronnement pour McLaughlin, qui est passé du statut de prodige du secondaire à celui de médaillé d’argent aux championnats du monde en l’espace de quatre ans.

Elle s’est qualifiée pour les Jeux olympiques de Tokyo alors qu’elle n’avait que 16 ans, mais n’a pas réussi à se qualifier pour la finale.

Mu en contrôle dans le 800 féminin

La saison d’évasion d’Athing Mu se poursuit à Tokyo.

Mu a remporté le 800 mètres féminin dimanche de manière record. Le joueur de 19 ans a franchi la ligne d’arrivée en 1:56,07 pour établir un nouveau record de la compétition et remporter l’épreuve. Son temps est également le deuxième plus rapide d’une Américaine.

Raevyn Rogers a terminé deuxième, avec un record personnel de 1:57,66, et Ajee’ Wilson 1:58,39 était assez bon pour la troisième.

Mu a obtenu le meilleur temps sur le terrain avant la finale de dimanche. Le phénomène du demi-fond est au beau milieu d’une superbe saison.

Au cours de sa première année à Texas A&M, Mu a battu de nombreux records universitaires, notamment aux 400 et 800 mètres féminins. Elle a également été nommée athlète nationale de l’année sur piste féminine en salle et en plein air de la NCAA.

L’adolescente du New Jersey a décidé de renoncer à son éligibilité collégiale restante pour devenir pro et a signé un contrat de plusieurs années avec Nike pendant les essais – et dimanche, Mu a illustré pourquoi elle avait pris cette décision.

Une photo d’arrivée à 1500m

Il était normal que, lors de la dernière épreuve de demi-fond des essais au tout nouveau stade Hayward sur le campus de l’Université de l’Oregon, il s’agisse d’une paire de Ducks.

Le champion en titre de la NCAA, Cole Hocker, a utilisé un sprint final déterminé pour battre le médaillé d’or olympique en titre, Matthew Centrowitz Jr., et remporter le 1500 mètres masculin. La course a été décidée en 0,06 seconde, Hocker enregistrant un temps gagnant de 3:35,28.

La peur de la chaleur de l’heptathlète

Taliyah Brooks occupait la quatrième place avant l’avant-dernière épreuve de l’heptathlon lorsqu’elle s’est effondrée sur la piste en raison d’un apparent épuisement dû à la chaleur.

Brooks a reçu des soins médicaux et a été placé dans un fauteuil roulant. Son agent, Tony Campbell, a déclaré plus tard au Washington Post que Brooks était « OK » et « cohérent ». Le produit de l’Arkansas venait de terminer le saut en longueur et était officiellement répertorié comme « n’a pas commencé » dans l’événement qui a suivi, le lancer du javelot.

Lorsque l’intégralité des essais a été retardée de cinq heures en raison de la chaleur extrême, Brooks a déposé une demande de réinscription à la compétition, qui a été acceptée par le comité des jeux d’athlétisme des États-Unis. Mais quand est venu le temps pour Brooks de lancer le javelot, l’USATF a annoncé qu’elle s’était retirée.

Distance double pour Fisher, Kincaid

Les coéquipiers du Bowerman Track Club Grant Fisher et Woody Kincaid ont réservé leur séjour à Eugene avec les trois premiers, chacun ayant obtenu une place dans deux épreuves différentes aux Jeux olympiques de Tokyo.

Fisher et Kincaid ont terminé respectivement deuxième et troisième du 5 000 mètres masculin le dernier jour des essais, plus d’une semaine après avoir terminé deuxième et premier au 10 000 m masculin.

Paul Chelimo a repoussé les deux hommes dimanche pour remporter le 5000 m en 13:26,82.

