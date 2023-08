Sydney Leroux applaudit la star néerlandaise qui a trollé l’USWNT pour une sortie anticipée de la Coupe du monde

L’élimination précoce des États-Unis de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 a apporté de la joie à au moins une joueuse de l’un des principaux rivaux de l’équipe – mais l’attaquante néerlandaise Lineth Beerensteyn n’a pas pu jubiler longtemps.

Avant que les Néerlandaises n’affrontent l’Espagne en quart de finale jeudi, Beerensteyn a déclaré aux journalistes qu’elle était heureuse de voir l’USWNT se faire éliminer par la Suède en huitièmes de finale en raison de la façon dont l’équipe s’est comportée avant le tournoi. .

« Dès le premier instant où j’ai entendu qu’ils étaient sortis, j’étais juste comme, ‘Oui! Au revoir!' », A déclaré Beerensteyn jeudi. « Dès le début du tournoi, ils avaient vraiment de la gueule et parlaient déjà de la finale. »

Beerenstyn n’a ensuite pas réussi à convertir de nombreuses opportunités de but lors de la défaite 2-1 des Pays-Bas en prolongation contre l’Espagne, qui a rebondi Oranje Leeuwinnen du tournoi.

Après le match, l’ancienne joueuse de l’USWNT Sydney Leroux n’a pas tardé à lui renvoyer les mots de Beerenstyn plus tôt.

Beerensteyn a reconnu le niveau de talent et les réalisations des États-Unis, affirmant qu’elle avait du « respect » pour eux. Mais elle pensait que les Américains se concentraient trop tôt sur la consolidation de leur statut de première équipe à remporter trois Coupes du monde consécutives, les obligeant à ignorer leurs adversaires avant d’être éliminés.

« Je pensais qu’il fallait d’abord le montrer sur le terrain avant de parler [big] », a poursuivi Beerensteyn. « Je ne suis pas impoli de cette façon, j’ai toujours beaucoup de respect pour eux, mais maintenant ils sont hors du tournoi, et pour moi, c’est un soulagement, et pour eux, c’est quelque chose qu’ils devront emporter avec eux à l’avenir.

« Ne commencez pas à parler de quelque chose qui est loin. J’espère qu’ils en tireront des leçons. »

Les États-Unis et les Néerlandaises ont formé une rivalité dans le football féminin au cours des dernières années, même si les Américaines ont remporté la plupart des batailles (les États-Unis ont une fiche de 8-2-1 contre les Pays-Bas). Les États-Unis ont battu les Pays-Bas, 2-0, en 2019 lors de la finale de la Coupe du monde féminine.

Les deux équipes se sont affrontées à nouveau deux ans plus tard aux Jeux olympiques de 2020 en quarts de finale. Les États-Unis ont de nouveau prévalu, s’imposant aux tirs au but.

Pour la troisième fois en autant de tournois majeurs, les États-Unis et les Pays-Bas se sont à nouveau affrontés lors de la Coupe du monde féminine de cette année, les deux étant dans le groupe E. Les Pays-Bas ont préparé le terrain pour se venger, forçant un match nul 1-1 contre les États-Unis lors de son match de groupe. Quelques jours plus tard, les Néerlandais ont remporté le groupe E après une victoire dominante sur le Vietnam, tandis que les États-Unis ont grincé en huitièmes de finale après leur match nul contre le Portugal.

Les Pays-Bas ont remporté leur huitième de finale contre l’Afrique du Sud, 2-0. Quelques heures plus tard, les États-Unis ont été éliminés du tournoi lorsque la Suède les a vaincus aux tirs au but (5-4).

Cette défaite a marqué la première élimination des États-Unis de la Coupe du monde féminine, échouant à atteindre les demi-finales du tournoi pour la première fois. Elle a également mis fin à sa série de participations à la finale de la Coupe du monde féminine à trois ans, remportant les deux dernières.

Faits saillants des États-Unis contre les Pays-Bas | Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023

Même si la Suède a mis fin aux espoirs des États-Unis d’un triplé, la star suédoise Magdalena Eriksson a donné des accessoires majeurs à l’USWNT après sa victoire bouleversée, affirmant que les Américaines sont « toujours une puissance énorme dans le football féminin ».

« Ils sont toujours une équipe incroyable », a déclaré Eriksson aux journalistes dimanche. « C’est définitivement l’équipe la plus coriace que nous ayons affrontée jusqu’à présent dans le tournoi.

« Ils ont des joueurs incroyables. Les jeunes m’ont vraiment impressionné aujourd’hui. Je pense que les deux [Naomi] Girma et [Sophia] Smith a fait un match incroyable. L’avenir est donc radieux. »

Le coéquipier d’Erkisson, Kosovare Asllani, a fait écho à cet éloge – et a lancé un avertissement à ceux qui adopteraient l’approche de Beerensteyn en réagissant à l’élimination de l’USWNT.

Les Pays-Bas et la Suède poursuivent leur tentative de remporter la Coupe du monde féminine en quarts de finale. Beerensteyn, qui faisait partie de l’équipe néerlandaise qui a perdu contre les Américains en 2019, mène son équipe contre l’Espagne jeudi (21 h HE sur FOX et l’application FOX Sports) après avoir marqué en huitièmes de finale. La Suède affronte le Japon peu de temps après. vendredi (3 h 30 HE sur FOX et l’application FOX Sports).

