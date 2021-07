Sydney fait face à une nouvelle prolongation de verrouillage alors que l’Australie signale 77 nouveaux cas en Nouvelle-Galles du Sud et le premier décès de Covid-19 cette année

« Tragiquement, nous avons vu une personne âgée mourir et je tiens à exprimer mes plus sincères condoléances à leurs familles et à leurs proches. » La première ministre de l’État de NSW, Gladys Berejiklian, a déclaré dimanche lors d’une conférence de presse quotidienne.

La victime était une femme de 90 ans, qui a apparemment contracté la maladie dans son foyer et est décédée samedi à l’hôpital de Liverpool. Il s’agit du premier décès lié au coronavirus officiellement signalé en Australie en 2021.

NSW a enregistré 77 nouveaux cas de COVID-19 acquis localement dans les 24 heures à 20 heures hier soir. pic.twitter.com/jLeeE5CAMD – Santé NSW (@NSWHealth) 11 juillet 2021

L’État a enregistré 77 nouveaux cas de virus dimanche, et Berejiklian a déclaré qu’elle « sera choqué » si les nombres en Nouvelle-Galles du Sud n’atteignent pas les nombres à trois chiffres demain. La région du Grand Sydney est soumise à une ordonnance générale de séjour à domicile depuis le 26 juin, avec des restrictions plus strictes introduites la semaine dernière, et il était de plus en plus improbable que le verrouillage se termine de si tôt

Étant donné où nous en sommes et étant donné que le verrouillage devait être levé vendredi, tout le monde peut dire que c’est hautement improbable à ce stade, étant donné les chiffres.

Depuis que l’épidémie a été détectée pour la première fois le 16 juin, 566 cas acquis localement ont été signalés en Nouvelle-Galles du Sud. Quelque 52 sont actuellement hospitalisés, dont 15 en soins intensifs et cinq sous ventilation. Au total, depuis le début de la pandémie l’année dernière, l’Australie a enregistré un peu plus de 31 000 infections à l’échelle nationale et un peu plus de 900 décès.

