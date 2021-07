Sydney étend les pouvoirs de la police et ordonne aux citoyens de porter des masques EN TOUT TEMPS à l’extérieur de la maison au milieu d’une augmentation des cas

La police de la Nouvelle-Galles du Sud a eu carte blanche jeudi pour appliquer des mesures de verrouillage radicales de Covid-19 dans huit quartiers de la plus grande ville du pays, qui abrite quelque 2 millions de personnes. Selon la nouvelle règle, les agents auront le droit de fermer les entreprises, les lieux de travail, les chantiers de construction et les espaces publics jugés en violation des restrictions sur les coronavirus.

Ceux qui vivent dans les huit zones, désignées comme « domaines de préoccupation des collectivités locales », devra porter un masque « de tout temps » après avoir quitté leur lieu de résidence, a déclaré jeudi la première ministre Gladys Berejiklian. La liberté de mouvement sera également sévèrement restreinte. Sauf « circonstances exceptionnelles, » il est interdit aux résidents de s’éloigner à plus de 5 kilomètres (3 miles) de leur domicile. Le shopping ainsi que l’entraînement ne comptent pas comme des exceptions.

Alors que les résidents se préparent à une répression, des milliers d’officiers ont été déployés dans la région pour surveiller la conformité, selon le commissaire de police Mick Fuller. « Vous pouvez donc vous attendre à voir plus de policiers sur le terrain. Vous pouvez vous attendre à voir plus d’application. Nous sommes là-dedans depuis plusieurs semaines maintenant », dit Fuller.

Les personnes repérées sans masque devront désormais cracher 500 $, une augmentation par rapport à une amende précédente de 200 $.

En dévoilant la nouvelle politique, le ministre de la Police, David Elliott, a déclaré que les responsables régionaux et la police « déteste le fait » qu’ils « devait » augmenter les amendes et laisser la police s’emparer de plus de pouvoir.

« Ce n’est certainement pas quelque chose que nous voulons faire et c’est, en fait, quelque chose que nous avons hâte de déchiqueter », il a dit.

Néanmoins, il a exhorté les citoyens respectueux des lois à continuer à s’en prendre efficacement aux contrevenants et à signaler ceux qui défient les ordonnances sanitaires à Échec au crime, ajoutant que la police a « des dizaines de milliers de personnes signalant des violations » déjà.

Les nouvelles mesures ont été annoncées après que la Nouvelle-Galles du Sud a signalé jeudi 239 infections acquises localement – ​​sa plus forte augmentation quotidienne de cas. Quelque 113 d’entre eux ont été liés à des clusters ou à des contacts connus, et 126 sont toujours en train d’être retracés. Au total, deux décès ont été signalés dans la région au cours des dernières 24 heures, l’une des victimes étant une femme de 90 ans et l’autre un homme de 80 ans. Les deux patients âgés n’étaient pas vaccinés et étaient originaires du sud-ouest de Sydney.

NSW a enregistré 239 nouveaux cas acquis localement de #COVID-19[FEMININE dans les 24 heures à 20 heures hier soir. pic.twitter.com/aJt7MoE522 – Santé NSW (@NSWHealth) 29 juillet 2021

Bien que Sydney soit en lock-out depuis le 26 juin, les mesures draconiennes semblent avoir porté peu de fruits pour stopper la propagation du virus, surtout depuis l’avancée de sa variante Delta très contagieuse. Le gouvernement local, cependant, a poursuivi ses efforts pour réduire les cas quotidiens à près de zéro, prolongeant le verrouillage jusqu’à la fin août après son expiration cette semaine.

