Les Sydneysiders sont avertis de se préparer à une explosion de cas alors que les autorités sanitaires s’efforcent de contenir l’épidémie de Northern Beaches.

Environ 270000 habitants de Northern Beaches sont effectivement bloqués pendant les trois prochains jours après que 17 nouveaux cas ont été enregistrés dans les 24 heures dans la région jeudi.

Les résultats du séquençage génomique montrent que la dernière épidémie est une souche à l’étranger, cependant, les autorités sanitaires tentent toujours de localiser la source.

La première ministre Gladys Berejiklian a déclaré que les chiffres augmenteraient certainement vendredi alors que les tests dans la péninsule nord de Sydney s’intensifieraient.

« Je veux demander à tout le monde de se préparer, nous allons certainement avoir plus de cas aujourd’hui », a-t-elle déclaré au Today Show.

« Le nombre de personnes qui étaient à l’événement RSL le 11 décembre, puis au club de bowling le dimanche suivant était considérable et ils ont ensuite eu des contacts familiaux et des contacts à eux. »

Il est conseillé aux résidents des plages du nord de The Spit Bridge à Palm Beach de travailler à domicile, de ne pas rendre visite à des parents âgés, d’éviter les rassemblements inutiles, de rester avec des groupes de ménages et d’éviter les déplacements inutiles, y compris les déplacements vers des lieux à haut risque comme les restaurants, les cafés et les bars.

« Étant donné qu’un certain nombre de nouveaux cas sont actuellement interrogés, il est probable qu’un certain nombre de nouveaux sites seront identifiés et que des personnes se trouvant sur les plages du nord puissent avoir fréquenté ces sites », indique un communiqué de NSW Health.

Le Northern Beaches Council a temporairement fermé toutes les installations communautaires jusqu’à dimanche pour coïncider avec les commandes de séjour à la maison.

Ils comprennent les parcs de skate et les terrains de jeux, les activités sportives communautaires dans les parcs et les réserves, les gymnases extérieurs, les piscines publiques, les centres communautaires et les bibliothèques.

« Nous maintiendrons tous les services essentiels comme la collecte des déchets, la garde d’enfants, la popote roulante, l’entretien des routes ainsi que le service client en ligne et par téléphone », a publié le conseil sur Facebook jeudi soir.