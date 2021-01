Sydney est écrasée par un violent orage avec de gros grêlons, des vents destructeurs et de fortes pluies.

L’orage est arrivé lundi après-midi, avec des avertissements d’inondations soudaines mettant la vie en danger.

Des éclairs et des explosions de tonnerre résonnaient dans toute la ville.

Les prévisions du Bureau de météorologie juste après 15 heures lundi ont déclaré que les fortes pluies pourraient entraîner des inondations soudaines.

Un avertissement d’orage violent a été émis pour certaines parties des régions des Blue Mountains, Hawkesbury et Sydney

Les orages se déplaçaient vers l’est et devraient toucher Parramatta, Baulkham Hills, Blacktown, Fairfield, Horsley Park et Riverstone en milieu d’après-midi.

Le service d’urgence de l’État a conseillé aux gens de déplacer leurs voitures à l’abri et loin des arbres, d’enlever les objets en vrac de leurs propriétés et de se tenir à l’écart des lignes électriques tombées.

Il a également averti les gens de ne pas marcher, faire du vélo ou de conduire dans les eaux de crue et de garder les enfants et les animaux domestiques à l’intérieur.

Un avertissement d’orage violent est en cours pour le Hunter, Metropolitan, Illawarra, South Coast, Central Tablelands, Southern Tablelands, Central West Slopes and Plains et certaines parties de la Mid North Coast, North West Slopes and Plains, South West Slopes, Lower Western, Upper Districts de l’Ouest et des Snowy Mountains.

« Les orages violents sont susceptibles de produire des pluies intenses qui peuvent entraîner des inondations soudaines dangereuses et potentiellement mortelles au cours des prochaines heures dans certaines parties du district de Hunter, affectant peut-être la côte centrale et la région de Newcastle », a déclaré le Bureau of Meterology.

Plus à venir.