Deux nouveaux cas mystérieux de coronavirus sont apparus sur les plages du nord de Sydney juste une semaine avant Noël.

Il fait suite à la première infection acquise localement en Nouvelle-Galles du Sud en 13 jours, un chauffeur de bus transportant du personnel de bord – mais ces deux nouveaux cas ne sont pas liés à l’homme.

Une femme dans la soixantaine et un homme dans la soixantaine – qui sont des contacts étroits l’un de l’autre – ont été diagnostiqués avec le virus mercredi soir.

NSW Health a confirmé qu’il n’y avait aucun lien connu avec d’autres cas confirmés.

Les personnes qui ont visité les vestiaires féminins de Palm Beach le dimanche 13 décembre entre 9h et 9h15 ont été considérées comme des contacts étroits et doivent s’isoler immédiatement.

L’homme travaille comme chauffeur de fourgonnette transportant des équipages internationaux et aériens vers l’aéroport

Tous ceux qui ont assisté au Coast Palm Beach Cafe entre 10h et 11h ce jour-là, au Avalon Bowling Club entre 15h et 17h et au Sneaky Grind Cafe à Avalon Beach entre 10h30 et 11h le lendemain sont également des contacts étroits.

Les contacts étroits ont reçu l’ordre de se faire tester par Covid et de s’isoler pendant 14 jours quels que soient les résultats.

Avec Noël et le réveillon du nouvel an tous deux dans les 14 prochains jours, l’annonce pourrait détruire les projets de vacances de centaines de familles de la région.

Pendant ce temps, les personnes qui étaient à Woolworths à Avalon Beach entre 12h et 17h le 13 décembre et les clients de la boutique Oliver’s Pie à partir du lundi 14 décembre vers 9h devraient surveiller les symptômes.

Plus tôt mercredi, un homme qui conduit un équipage aérien international à destination et en provenance de l’aéroport de Sydney a reçu un diagnostic de COVID-19, mettant fin à la course de 12 jours de l’État sans cas de virus acquis localement.

Il a été testé mardi et a renvoyé un résultat positif à 7 heures du matin mercredi.

Dans les 24 heures jusqu’à 20 heures mardi, NSW n’a enregistré aucun nouveau cas de COVID-19 acquis localement, ainsi que sept cas en quarantaine d’hôtel.

Le ministre de la Santé de NSW, Brad Hazzard, a déclaré mercredi qu’un cas de COVID-19 acquis localement avait été découvert mardi après 20 heures.

Le responsable de la santé, Kerry Chant, a déclaré que l’homme travaillait pour Sydney Ground Transport à Alexandrie et que la société aidait à la recherche des contacts.

Il n’a transporté personne du grand public dans le cadre de son rôle.

«En outre, il a trois contacts familiaux, et ils ont été testés et nous attendons des résultats dans l’heure qui suit», a déclaré le professeur Chant.

M. Hazzard a déclaré que le résultat positif montre que l’Australie n’est pas protégée contre le COVID-19.

« De toute évidence, nous sommes peut-être une île, mais nous ne sommes pas totalement isolés du monde, nous ne sommes pas totalement isolés de la pandémie qui sévit dans le monde », a-t-il déclaré.

« Les indications à ce stade sont que c’est le cas, mais, comme nous le savons bien, il peut y avoir une excrétion du virus après que quelqu’un l’a eu, alors nous faisons ces contrôles. »

M. Hazzard a déclaré que les protocoles de transport des équipages des compagnies aériennes vers les hôtels pourraient désormais être modifiés.

Le cas de mercredi est la première infection depuis qu’un nettoyeur de quarantaine d’hôtel a été testé positif le 3 décembre.

Avant le 3 décembre, NSW avait passé 25 jours sans nouveau cas au sein de la communauté.

Tous les autres cas provenaient de voyageurs retournés en quarantaine à l’hôtel.

Plus à venir.