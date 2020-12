Les autorités australiennes ont annoncé mardi une tendance à la baisse des nouvelles infections à Covid-19 pour la Nouvelle-Galles du Sud. Cependant, ils exhortent toujours les gens à être vigilants, car de nouveaux cas ont été détectés en dehors du cluster de virus actuel.

L’amas a été détecté dans la banlieue nord de Sydney en bord de mer à la mi-décembre, et il est passé à 129 cas. Environ un quart de million d’habitants resteront sous clé jusqu’au 9 janvier pour arrêter la propagation de l’infection.

La Nouvelle-Galles du Sud (NSW) a enregistré trois cas de coronavirus au cours des 24 heures précédant lundi matin. Il s’agit de la plus faible augmentation quotidienne des infections en près de deux semaines.

Les trois nouveaux cas pourraient être liés au cluster de Sydney, selon la première ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian. « Mais tant que ces liens ne seront pas établis, nous devons tous être en état d’alerte élevée dans le Grand Sydney » dit-elle mardi. «Nous ne voulons pas que les gens pensent que nous sommes sortis du bois; chaque fois que nous recevons quelques cas pendant la nuit qui ne sont pas directement liés aux plages du nord, cela nous inquiète.

Comme ces trois nouveaux cas ont été détectés après la date limite quotidienne, ou dans les 24 heures précédant 20 heures le lundi, ils seront inclus dans le prochain décompte.

La plus grande ville d’Australie, Sydney, a réduit ses célébrations du Nouvel An. Les grands rassemblements à l’extérieur pour regarder ses populaires feux d’artifice sont interdits et les gens sont exhortés à rester chez eux.

La menace dans le Grand Sydney est maintenant presque égale à celle des plages du nord du nord, où les habitants pourraient s’attendre à un assouplissement des restrictions de verrouillage à partir de dimanche, a expliqué Berejiklian. Les plages du nord supérieures ne verront probablement pas de restrictions avant le 9 janvier au moins.

La police prévoit une opération dans tout l’État pour le réveillon du Nouvel An pour empêcher un grand nombre de fêtards de se rassembler.

L’Australie a enregistré plus de 28300 cas de coronavirus et 909 décès depuis le début de la pandémie.

