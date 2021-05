Sydney Chase, la poulette de TRISTAN Thompson, a passé le week-end à faire la fête avec des amis à Las Vegas pendant que Khloe Kardashian offrait à son bébé papa le traitement silencieux.

La joueuse de la NBA a demandé au mannequin de fournir une « preuve » de son infidélité, mais elle a depuis refusé.

12 Sydney Chase a été hébergé au Blume à Las Vegas Crédits: Bernard Van Weydeveldt

Sydney, 23 ans, a profité d’une soirée endiablée avec des amis dans la ville du péché pendant le week-end, alors qu’elle recevait le traitement royal du célèbre hotspot Blume Kitchen & Cocktails.

Les trois filles ont été accueillies avec une présentation de bouteille Don Julio 1942 et le cocktail Valentino III, une boisson servie avec une garniture à la feuille d’or 24 carats et des éléments de fumée.

Les dames ont posé pour des photos à table, entourées de détails somptueux alors qu’elles dansaient sur la musique live d’un DJ de la maison.

Alors que Sydney ne semblait pas dérangée pendant son voyage à Vegas, Khloe semblait donner à son bébé papa le traitement silencieux le jour de la fête des mères.

12 Elle a reçu le traitement royal Crédits: Bernard Van Weydeveldt

12 Le mannequin et ses amis ont eu le cocktail Valentino III Crédit: Instagram / Sydney Chase

12 Elle a fait la fête au hotspot des célébrités Crédit: Instagram / Sydney Chase

le L’incroyable Famille KardashianLa star de la célébrité a célébré avec sa famille et ses amis, mais n’a posté aucun cadeau ni photo avec le père de son enfant.

Sydney s’est récemment manifesté pour accuser Tristan d’avoir trompé Khloe après avoir décidé de donner une autre chance à leur relation, bien qu’il ait nié les allégations.

Dans une lettre obtenue par TMZ, L’avocat de Tristan a affirmé que le modèle avait refusé de prouver les textes allégués et qu’il mène à une « conclusion inéluctable … qu’ils n’existent pas ».

12 Sydney a accusé Tristan Thompson d’avoir trompé Khloe Kardashian Crédit: Instagram

12 Le joueur de la NBA a nié toute implication avec le modèle Crédit: E! Réseaux

Il pense également qu’elle a «changé les prétendus« faits »pour qu’ils correspondent [her] histoire. »

Tristan a affirmé que Sydney avait utilisé les allégations pour ses 15 minutes de gloire et que si elle ne s’arrête pas, elle est à risque d’être poursuivi.

La mannequin a applaudi, expliquant qu’elle « avait reçu la demande d’interdiction et de désistement quelques heures après avoir publié mon message en ligne.

«Il a d’abord été envoyé à un e-mail que je n’utilise plus. Cependant, j’avance avec la vérité et je choisis de ne pas me conformer.

« Je ne serai pas traité de menteur. «

12 Tristan et Khloe ont récemment donné une autre chance à leur relation Crédit: YouTube

12 Ils auraient essayé d’avoir un autre enfant Crédit: Instagram @khloekardashian

Sydney a annoncé sur un podcast qu’elle avait eu une relation sexuelle avec le joueur des Boston Celtics et qu’il triché encore une fois sur Khloe.

Le Sun avait précédemment rapporté que le mannequin avait nié les informations selon lesquelles Tristan la poursuivrait en justice à la suite de ses allégations de tricherie.

Le père de l’un d’eux a qualifié l’allégateur de «menteur» pour avoir prétendu qu’ils étaient dans une relation de plusieurs mois malgré son implication avec le fondateur de Good American.

12 Sydney a partagé ses allégations sur TikTok Crédits: TikTok / sydneychasexo

12 Elle a révélé des textes qui seraient venus de Tristan Crédit: Instagram / Sydney Chase

Tristan et Khloe partagent une fille, True, trois ans, et avaient envisagé d’avoir un autre enfant jusqu’à ce que la nouvelle éclate.

Lundi, Sydney a confirmé au Sun que Khloe, 36 ans, l’avait contactée pour une «Longue conversation.»

« Ils ont eu une discussion approfondie sur tout, mais Khloe a demandé à Sydney de garder la conversation privée afin qu’elle honore cela en ne révélant pas plus de détails pour le moment », a expliqué un initié.

12 Tristan a menacé de poursuivre Sydney en justice Crédit: E! Réseaux

12 Khloe a passé la fête des mères sans son bébé papa Crédit: Instagram

Lors d’un Instagram Live du 8 avril, Sydney a lu des textes qu’elle aurait reçu du basketteur.

Elle a admis: «Tristan Thompson vient de dire: ‘Envoyez-moi une photo de votre [inaudible].

«Tristan a littéralement dit: ‘Oui bébé j’aime ça. Je veux voir à quoi ils ressemblent. Je suis curieux. Tu m’as excité de revenir.

«Oh oui, c’est sur Live. Je suis sur le point de me baiser dans le a **. Eh bien, ça va. «

Sydney a admis: «Peut-être aussi, à ce stade, c’est la vie. Je ne signe rien, tu as fait ce que tu as fait de toi. Tristan m’a frappé. Je ne l’ai pas frappé.

« Apparemment Khloe n’est pas son type mais je suis son type et [inaudible.] Il voulait le statut et pouvoir garder ce statut, mais je ressemblais à son ex et je suis son type. «