Sydney bat le record de précipitations de 1950 avec 3 mois humides à revendre

SYDNEY (AP) – La plus grande ville d’Australie, Sydney, a été trempée par son année la plus humide jamais enregistrée avec près de trois mois de pluies supérieures à la moyenne attendues.

La ville de 5 millions d’habitants a battu son record de 1950 de 2194 millimètres (86,4 pouces) à 12h30 jeudi lorsque 27,2 mm (1,07 pouce) de pluie étaient tombés sur le pluviomètre d’Observatory Hill depuis le matin, a annoncé le Bureau australien de météorologie. Les archives d’Observatory Hill remontent à 1859.

De fortes pluies devraient se poursuivre sur Sydney et d’autres parties du sud-est de l’Australie, avec un pic samedi.

Le Bureau de météorologie a déclaré le mois dernier qu’un régime climatique La Niña, associé à des précipitations supérieures à la moyenne dans l’est de l’Australie, était en cours dans le Pacifique.

Le bureau prévoit que l’événement La Niña pourrait culminer au cours du printemps actuel de l’hémisphère sud et revenir à des conditions neutres au début de l’année prochaine.

La Niña est le revers plus froid du schéma de séchage El Niño plus connu. La Niña se produit lorsque les alizés équatoriaux deviennent plus forts, modifiant les courants de surface de l’océan et amenant des eaux profondes plus froides.

C’est la troisième La Niña depuis que 2019 est devenue l’année la plus chaude et la plus sèche jamais enregistrée en Australie.

Cette année-là a connu une conclusion catastrophique avec des incendies de forêt alimentés par la sécheresse qui ont tué directement ou indirectement plus de 400 personnes, détruit plus de 3 000 maisons et rasé 19 millions d’hectares (47 millions d’acres) de bois, de terres agricoles et de périphéries urbaines.

Sydney faisait partie de plusieurs villes du sud-est de l’Australie qui ont été enveloppées d’une fumée âcre de feu de forêt pendant l’été 2019-2020 de l’hémisphère sud.

Sydney a connu son mois de juillet le plus humide jamais enregistré cette année après seulement deux semaines, dépassant le record de 1950 de 336,1 mm (13,2 po) pour atteindre un total de 404 mm (15,9 po).

Mars a battu un record de 1942 de 521,4 mm (20,5 po) lorsque 554 mm (21,8 po) de pluie sont tombés.

Le déluge en cours verra les rivières de l’État de la Nouvelle-Galles du Sud gonflées par des inondations modérées à majeures, affectant des villes telles que Tamworth, Dubbo et Bathurst, ont annoncé les autorités.

The Associated Press