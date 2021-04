La Nouvelle-Zélande a battu l’Australie lors de la finale 2019 pour remporter sa cinquième Coupe du monde

Sydney accueillera la Coupe du monde de Netball pour la troisième fois en 2027.

L’Australie a remporté un record de 11 titres en Coupe du monde, y compris les deux fois où elle s’était tenue à Sydney en 1991 et 2015.

La présidente de la Fédération internationale de netball, Liz Nicholl, espère que la décision de donner les droits d’hébergement à Sydney permettra non seulement de poursuivre la croissance du sport, mais aussi d’inspirer les gens du monde entier.

« L’Australie a fait une offre solide et nous sommes convaincus qu’elle offrira un excellent événement dans la ville de Sydney, comme nous l’avons vu par le passé sur Netball Australia », a déclaré Nicholl.

« Alors que notre sport continue de croître et d’évoluer à un rythme sans précédent dans le monde entier, nous sommes impatients de travailler avec le comité d’organisation et Netball Australia sur la croissance et le développement du netball tout en offrant un événement passionnant de classe mondiale qui inspirera sans aucun doute tout le monde et le travail. vers la création d’un monde meilleur grâce au netball. «

La Coupe du monde 2023 aura lieu au Cap, en Afrique du Sud.

Sydney était l’une des villes hôtes de la Coupe du monde féminine T20 de l’année dernière et organisera également des matchs de la Coupe du monde de football féminin 2023, y compris la finale au Stadium Australia.