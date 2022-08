Syd partage son histoire de parent de soutien sur “Made From Scratch”

La série à succès non scénarisée de Fuse “Made From Scratch” est de retour pour une quatrième saison !

La saison 4 de “Made From Scratch” revient dans FUSE

La nouvelle saison de « Made From Scratch » vient de débuter la semaine dernière le 28 juillet et nous sommes ravis de la programmation de la saison 4 qui comprend des invités célèbres comme Eva Longoria, Noah Cyrus, Javon Walton, Tyler « Ninja » Blevins et Suite.

Si vous n’avez jamais vu l’émission auparavant, “Made From Scratch” est une émission qui n’est pas vraiment une cuisine et qui présente des artistes et des artistes alors qu’ils préparent un repas fait maison avec leur famille et leurs amis, invitant les téléspectateurs à partager le aimer et nourrir l’âme. Il s’agit de moments intimes et authentiques où la nourriture crée un lien, et les artistes peuvent baisser leur garde et révéler comment la nourriture et la famille les ont influencés.

La chanteuse Syd remercie sa mère de lui avoir permis de grandir en tant qu’artiste

Nous avons un clip exclusif de la musicienne et chanteuse Syd (anciennement Syd the Kid, ancienne membre de The Internet et Odd Future) préparant des hamburgers de poitrine de wagyu dans la cuisine avec sa mère et parlant du privilège que c’était d’avoir des parents solidaires qui a permis un espace d’expression, peu importe à quel point la musique jouait.

Découvrez le clip ci-dessous:

Nous aimons ça ! Super doux non ?

“Made From Scratch renouvelé pour la cinquième saison

Nous avons aussi de bonnes nouvelles pour les fans de “Made From Scratch” ! Avant la première de sa saison quatre, Fuse a annoncé que “Made From Scratch” a été renouvelé pour une cinquième saison et commencera la production plus tard cette année. Retrouvez toutes les saisons en cours de la série à succès Made From Scratch sur Fuse+. Made From Scratch est produit par Fuse Content Studio.