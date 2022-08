Sycamore Steam Show, Barn Tour, 50 Men Who Cook, Waterman Winery 5K et plus – Shaw Local

5 choses à faire

1. Spectacle annuel de vapeur Sycamore organisé par le Northern Illinois Steam Power Club à Taylor Marshall Farm, 27707 Lukens Road à Sycamore.

Le spectacle familial se déroule jusqu’à dimanche. L’entrée est de 7 $ pour les adultes et les enfants de moins de 12 ans entrent gratuitement.

Le spectacle ouvre tous les jours à 7 h, avec ouverture des bâtiments à 8 h 30 et un défilé quotidien à 13 h 30, suivi d’un coup de sifflet à midi. Le spectacle ferme à 17 h tous les jours.

Les spectateurs peuvent s’attendre à assister à des démonstrations historiques classiques telles que le battage, le sciage et le labour. Achetez des trésors au marché aux puces, montez dans un train à échelle, caressez des animaux au zoo pour enfants et assistez à un défilé quotidien de tracteurs et de moteurs à vapeur.

Pour information, visitez sycamoresteamshow.com/steamshow/

2. Marché des artistes et créateurs de 11 h à 14 h samedi à Blumen Gardens, 403 Edwards St. à Sycamore.

Il s’agit de l’avant-dernier marché prévu pour la saison, avec des artistes locaux, des fabricants et des produits faits maison à vendre. Les acheteurs peuvent rechercher des bijoux artisanaux, des objets d’art décoratif, des articles pour la maison et bien plus encore tout en profitant de la musique live et des jardins.

Plus de 20 vendeurs participeront au marché, et de la nourriture sera offerte par The Dirty Bird Chicken Joint and Food Truck et Jen’s Artisan Breads.

Pour information, visitez blumengardens.com/artist-market/

Le dernier marché de la saison est prévu pour le 18 septembre.

3. Mettez vos pas ou courez au Waterman Wine Run 5K à 9 h samedi à Waterman Winery & Vineyards, 11582 Waterman Road à Waterman.

La course – accueillante pour les marcheurs, les joggeurs ou même les participants virtuels – commencera et se terminera à la cave. Le produit de l’événement bénéficiera à Safe Passage Inc., le seul refuge pour victimes de violence domestique et centre de défense des survivants du comté de DeKalb.

L’inscription comprend un t-shirt, un verre à vin, une médaille de finition, un dossard, les résultats affichés en ligne et un verre de vin pour les 21 ans et plus.

Pour information, visitez : runsignup.com/Race/IL/Waterman/WatermanWineRun5k

4. Prenez de bons repas à la 18e édition annuelle des 50 hommes qui cuisinent au profit du comté de CASA DeKalb au Barsema Alumni and Visitor’s Center de NIU, 231 N. Annie Glidden Road à DeKalb.

Mettant en vedette les plats cuisinés maison de plus de 50 chefs, l’événement aura lieu de 18 h à 21 h le samedi au centre. Les bénéfices iront à CASA Comté de DeKalbqui fournit des avocats spéciaux nommés par le tribunal pour les familles de la région, en particulier les enfants victimes de violence ou de négligence.

Lors de l’événement, chaque chef est inscrit dans une catégorie : entrée, accompagnement, entrée, dessert et chefs professionnels. Les chefs concourront dans chaque catégorie pour les récompenses, et les amateurs d’événements auront la chance de profiter de chaque produit alimentaire fabriqué.

Les billets pour l’événement sont toujours disponibles à l’achat à 45 $ chacun et peuvent être achetés en personne au bureau de CASA, 308 W. State St., Suite 301, Sycamore, et en ligne. Toute paire de billets achetée en ligne jusqu’à vendredi coûte 80 $, selon le page web de l’événement.

5. Faites un tour de la campagne lors de la visite de la grange du comté de DeKalb 2022, qui se déroule de 9 h à 16 h samedi dans la région de Hinckley, dans l’est du comté de DeKalb.

L’événement est organisé par la DeKalb Area Agricultural Heritage Association, Inc. et le Joseph Glidden Homestead and Historical Center à DeKalb.

La visite autoguidée présente des granges et des structures historiques, y compris des démonstrations, des expositions et des activités familiales.

Le coût est de 40 $ par wagon complet. Les billets peuvent être achetés à n’importe quel endroit de la visite de la grange.

Les participants recevront une carte et un guide contenant des croquis dessinés à la main de chaque grange et des faits historiques.

Pour information, visitez dekalbcountybarntour.com.

Souhaitez-vous que votre événement figure dans cette rubrique hebdomadaire ? La première étape consiste à soumettre vos événements au calendrier communautaire du Daily Chronicle à l’adresse https://www.shawlocal.com/daily-chronicle/local-events/ où ils sont ensuite pris en compte pour être inclus dans cette fonctionnalité. Les soumissions au calendrier communautaire sont également imprimées dans l’édition du jeudi du Daily Chronicle.