Sycamore Spartans – Section locale de Shaw

Sycomore en un coup d’oeil

Conférence: Rivière Kishwaukee/Interstate 8 Blanc

Entraîneur: Joe Ryan (119-71, 19e saison)

Record 2021 : 9-4, perdu contre Fenwick, 17-6, en demi-finale de classe 5A

Rencontrez les joueurs

Garder un œil sur: Burke Gautcher, soph., WR/S. Converti de quart-arrière, le sophomore rapide et fort de 6 pieds 2 pouces et 190 livres pourrait avoir un impact des deux côtés du ballon. Non seulement il ajoute de la profondeur à un groupe de receveurs déjà expérimentés, mais il est sur le point de percer la formation de départ aux côtés de trois joueurs de retour dans le secondaire.

Aussi: Eli Meier, père, QB ; Zack Crawford, père, RB/LB ; Joey Puleo, père, RB/LB ; Kayden Galto, père, WR/CB ; Lincoln Cooley, père, OL/DL ; Gable Carrick, jr., OL/DL ; Kiefer Tarnoki, père, LB ; Ethan Bode, père, LB ; Dawson Alexander, père, S;

Sycomore en photos

Kayden Galto de Sycamore fait une capture le lundi 8 août 2022 à l’école lors de leur premier entraînement avant la saison à venir. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

La grande idée : une affaire inachevée

Même si les Spartans ont atteint les demi-finales et ont donné à l’éventuel champion d’État Fenwick l’un de leurs matchs les plus serrés de la saison, plusieurs joueurs de l’équipe ont déclaré qu’ils n’avaient pas atteint ce qu’ils voulaient faire.

Les Spartans comptent 13 partants de retour et cherchent à faire une autre longue course cette année.

“Quand vous avez autant d’expérience que nous, selon le fonctionnement de votre tirage et toutes ces choses et si vous restez en bonne santé, le ciel est la limite avec ces gars-là. Il y a beaucoup d’opportunités pour eux. Mais il y a beaucoup de bonnes équipes là-bas et le ciel est aussi une limite pour elles. — Ryan

“Je sais que nous avons eu une grosse course l’année dernière, nous ne l’avons pas tout à fait terminée comme nous le voulions, mais notre équipe est toujours concentrée sur semaine après semaine.” — Crawford

“C’est parfois difficile, mais avec nos joueurs de retour menant les jeunes joueurs, nous prenons un match à la fois et nous nous concentrons sur notre métier tous les jours.” — Alexandre

« La dernière fois que j’ai vérifié, nous étions 0-0. Je sais que c’est un langage d’entraîneur, mais, mec, si vous commencez à regarder dans votre rétroviseur et à penser que vous avez fait de très bonnes choses, il est assez difficile de s’améliorer dans ce que vous voulez faire le lendemain. Et je pense que nos enfants le comprennent. — Ryan

«Les attentes sont beaucoup plus élevées en raison du nombre de partants de deux et trois ans que nous avons. Mais nous maintenir à un niveau d’attente plus élevé nous aide parce que nous devons travailler plus dur, nous entraîner plus dur chaque jour. — Crawford

Qu’est-ce qu’ils disent d’autre

* Ryan à propos de la flexibilité de l’attaque, qui a beaucoup joué sur plusieurs sets ces dernières années :

« Je pense que nous sommes encore plus multiples que ce que nous avons été. Nous avons tellement de bons receveurs et je pense que notre jeu de course semble bon. Vous le saurez quand vous commencerez à jouer contre d’autres équipes, mais j’ai l’impression d’être là depuis assez longtemps pour savoir ce qui est bien, et nous y arrivons. Je pense que nous pouvons être tellement plus multiples d’un jeu à l’autre, au lieu de rester avec une seule chose toute une série.

* Alexandre sur la défense :

« Je pense que nous allons être une très bonne défensive cette année. Nous n’allons pas perdre beaucoup de points. »

* Crawford en attaque :

« Offensivement, nous avons l’air vraiment bien, tout comme notre défensive. Nous avons beaucoup de joueurs spécialisés qui reviennent, beaucoup de nouveaux récepteurs larges qui ont l’air vraiment bien, notre ligne a l’air bien. Tout autour, nous avons l’air plutôt bien.

L’horaire

Tous les matchs à 19 h, sauf indication contraire ; un astérisque désigne les jeux de conférence

Date Adversaire 26 août De Kalb, 20 h 2 septembre Forêt de chênes 9 septembre à Woodstock* 16 septembre Ottawa* 23 septembre à La Rochelle 30 septembre à Kaneland* 7 octobre c. Woodstock Nord* 14 octobre à La Salle-Pérou* 21 octobre contre Morris*

La verité

Il y a sept partants qui reviennent en attaque et six en défense pour les Spartans. Cela n’inclut pas un joueur comme Ryan Blanken, blessé la saison dernière après s’être attendu à avoir un impact sur la ligne. Cette saison, le senior est passé au centre et devrait avoir un impact.

Joey Puleo a également été blessé au début de la saison dernière, et il jouera le demi offensif et le secondeur et a la capacité d’avoir un impact en faisant les deux. Crawford ajoutera un secondeur à son curriculum vitae cette saison, et bien que Ryan ait déclaré qu’il essayait de minimiser les joueurs à double sens, la profondeur du porteur de ballon permettra à Crawford de prendre quelques jeux pour le reposer pour la défense.

Ryan a également déclaré que la ligne défensive est un travail en cours derrière le retour du joueur de l’année du Daily Chronicle, Lincoln Cooley. Il a dit que Tristan Countryman avait été jeté dans le feu la saison dernière en deuxième année, mais qu’il en était sorti plus fort et meilleur en tant que joueur.

Pour information

[ Sycamore quarterback Eli Meier prepping for his third year as starter ]

[ Sycamore bringing back a slew of experience as summer workouts roll along ]

[ No tornadoes, no lockdowns: DeKalb, Sycamore get off regular practices after two years of turbulance ]