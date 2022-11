Sycamore perd en demi-finale 5A pour la deuxième année consécutive – Shaw Local

SYCOMORE – Pour la deuxième année consécutive, l’équipe de football de Sycamore a affronté une école privée lors d’une demi-finale d’État de classe 5A. Et pour une deuxième année consécutive, les Spartiates se sont vu refuser un voyage dans l’État.

Nazareth a marqué un touché tardif, son premier du match, puis a repoussé un lecteur Sycamore pour une victoire 10-7 sur les Spartans et un voyage au match pour le titre d’État de classe 5A la semaine prochaine à Champaign contre Peoria.

“Nous avons tout donné”, a déclaré le secondeur senior de Sycamore Ethan Bode. « Tout le monde souffre. Nous avons tout donné. Nous pensions que nous l’avions. C’est tout ce que vous pouvez demander, vraiment.

Sycamore (12-1) menait 7-3 à la pause. Nazareth (9-4) avait mis en place un petit entraînement au début du quatrième, mais Kiefer Tarnoki a intercepté Malachuk, le deuxième choix du quart du deuxième quart du match.

Mais les Roadrunners ont de nouveau réprimé l’attaque de Sycamore et ont forcé un botté de dégagement. Ils ont repris le dessus avec 4:52 à faire sur le Sycamore 20. Il leur a fallu un peu plus de 2 minutes pour descendre sur le terrain pour le score gagnant.

“Je pense que nous devions faire un gros jeu pour obtenir un roulement”, a déclaré Bode. «Mais ils couraient vite et nous étions un peu sur nos talons. Nous les avons également eu à la fin. Mais ils sont sportifs. Ils ont des athlètes. Ils feront des jeux, il faut s’y attendre d’eux. Vous ne pouvez pas les arrêter pour toujours. Vous abandonnez 10 points et c’est bien. Nous aurions aimé avoir cet arrêt cependant.

[ Photos: Sycamore, Nazareth football meet in state semifinal ]

Cela laissait tout de même près de 2 minutes et demie aux Spartiates pour tenter de créer l’égalité ou de reprendre la tête. Le quart-arrière Eli Meier, une récente sélection de tous les États 5A, n’avait pas effectué de passe avant le dernier entraînement, mais a réussi six passes consécutives pour ramener les Spartans au Nazareth 30 avec moins d’une minute à jouer.

Sous pression, Meier s’est précipité sur un premier et 10 avec moins d’une minute à jouer, mais a été intercepté par Lesroy Tittle. Zach Hayes a eu une interception plus tôt dans le match contre Meier.

“Nous n’avons pas marqué assez de points”, a déclaré l’entraîneur de Sycamore, Joe Ryan. “Je ne nous ai pas donné assez d’occasions pour marquer assez de points.”

Nazareth a eu la première chance de marquer du match, descendant vers le Sycamore 10. Mais Carter York a eu un gros tacle sur la touche pour arrêter Taylor sur un balayage, puis Lincoln Cooley a limogé Malachuk au troisième essai. Face à un quatrième et un but du 21, Meier a intercepté Malachuk à la ligne de but et l’a sorti au 7.

Cela a conduit au premier entraînement des Spartans du match, parcourant 93 verges en 11 jeux sans jamais faire face à un troisième essai. Tyler Curtis a géré la majeure partie du travail sur le lecteur et l’a couronné avec une course de 9 verges et a terminé la journée avec un record de 110 verges au sol.

Nazareth a récupéré trois points avant la mi-temps, entrant à nouveau dans la zone rouge de Sycamore. Cette fois, les Roadrunners ont choisi de faire sortir Hayes pour un panier de 33 verges et il l’a coulé avec 47,9 secondes à jouer.

“J’ai eu la chance d’atteindre de nombreux titres d’État en tant qu’entraîneur-chef, mais cette équipe – je n’ai jamais eu une équipe 5-4 qui a grincé dans les séries éliminatoires, gagnant par une semaine de sécurité 1, venez ici “, Racki a dit. « Je n’étais pas concentré là-dessus à l’époque où nous nous grattions pour entrer dans les séries éliminatoires. J’étais concentré sur la croissance. Les grandes équipes contre lesquelles nous avons perdu, certaines de ces équipes jouent encore ou ont perdu dans les quarts et nous avons progressé contre ces équipes. Nous nous battons contre les grands garçons, et vous espérez que cela vous aidera lorsque vous arriverez au tournoi.

L’année dernière, les Spartans ont perdu en demi-finale 5A contre Fenwick, qui a remporté un titre d’État.

“C’est vraiment difficile de se qualifier pour les demi-finales deux années de suite, et l’atterrissage est difficile”, a déclaré Ryan. “L’atterrissage est difficile quand vous perdez des matchs comme celui-ci. C’est la partie difficile. Mais quand vous repensez à la totalité, c’était plutôt bon.

Les Spartans comportaient neuf joueurs titulaires depuis trois ans. Compte tenu du succès de l’équipe – fiche de 27-4, deux saisons régulières sans défaite et deux apparitions en demi-finale – Ryan a déclaré que c’était une bonne course pour sa classe senior.

“Ils ont commencé au printemps de la saison COVID avec une fiche de 6-0, puis se sont rendus en demi-finale l’année dernière, puis ils se sont rendus en demi-finale cette année”, a déclaré Ryan. “Je pense que l’héritage est assez fort.”

Bode, l’un de ces partants de trois ans, a accepté.

“12-1 maintenant, c’est plutôt… bien, je dirais”, a déclaré Bode. « Perdre face à une école privée en séries éliminatoires, en demi-finale. J’ai disputé deux demi-finales consécutives. Je pensais que nous allions à un championnat d’état. Mais nous avons fait une excellente saison, honnêtement. Chacun a travaillé son [butts] hors toute la saison. Nous ne pouvons pas être déçus de ce que nous avons fait cette saison. Nous devrions être fiers de ce que nous avons fait car nous avons très bien joué à chaque match.