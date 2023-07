Sycamore Park District sujet de la prochaine conférence de la série DeKalb History Center – Shaw Local

SYCAMORE – La série hybride Brown Bag Lunch et Local Lore d’août au centre d’histoire du comté de DeKalb mettra en vedette une table ronde du district de Sycamore Park.

Le panel se tiendra à midi le 3 août au centre communautaire du district de Sycamore Park, 480 Airport Road, Sycamore, selon un communiqué de presse.

L’entrée au panel est gratuite.

Au cours de la table ronde, la directrice exécutive du district de Sycamore Park, Jonelle Bailey, discutera de l’histoire du district de Sycamore Park. Les panélistes partagent leurs souvenirs préférés, les histoires du district du parc et ce que le district du parc signifie pour eux. Les participants peuvent également partager leurs histoires.

Le district de Sycamore Park répond aux besoins de loisirs et de bien-être de la communauté. Le district du parc gère des parcs communautaires, des parcs de quartier, des bois, des zones humides, des terrains de sport et des espaces naturels. Le quartier offre également un parc à chiens, une pataugeoire, des sentiers pédestres et cyclables, un golf de 18 trous et un centre communautaire.

Le panel de Sycamore Park District fait partie de « Brown Bag Lunch/Local Lore », une série de conférences gratuites offerte en collaboration entre le DeKalb County History Center et le Ellwood House Museum.

L’inscription est encouragée pour y assister. Pour vous inscrire, visitez dekalbcountyhistory.org et faites défiler jusqu’à « Événements à venir ».

Brown Bag Lunch and Local Lore est financé en partie par le Mary E. Stevens Concert and Lecture Fund.

Pour information, composez le 815-895-5762 ou visitez dekalbcountyhistory.org.