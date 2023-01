Sycamore Park District se prépare à célébrer ses 100 ans – Shaw Local

SYCAMORE – Le district de Sycamore Park célèbre son 100e anniversaire en 2023 et les responsables du district ont déclaré qu’il y aurait des événements soulignant cette étape tout au long de l’année.

Theresa Tevsh, surintendante des services récréatifs du district de Sycamore Park, a déclaré que les événements de célébration étaient en préparation depuis décembre 2021.

“Nous avons commencé à mettre en place, à rassembler des gens de l’histoire, des événements qui ont fait partie du quartier du parc au cours des cent dernières années”, a déclaré Tevsh.

Afin de pouvoir mettre en évidence l’histoire du district du parc, le district du parc Sycamore a fait appel au centre d’histoire du comté de DeKalb pour obtenir de l’aide.

Michelle Donahoe, directrice exécutive du centre d’histoire, a déclaré il y a un siècle qu’il y avait un mouvement général dans tout l’État de l’Illinois pour établir des districts de parcs. Donahoe a déclaré que plusieurs dirigeants communautaires avaient mis Sycamore au défi d’avancer ou de reculer avec les tendances de l’époque.

“Une fois que la décision a été prise d’avoir un quartier de parc ici, tout a été lancé à toute vapeur”, a déclaré Donahoe. “Les dirigeants de la communauté étaient impliqués, les entreprises locales étaient impliquées, la chambre était très impliquée … tout le monde était sur le pont pour que cela réussisse.”

Le centre d’histoire du comté de DeKalb n’était pas la seule entité locale amenée pour l’occasion spéciale. OC Creative – une agence de marketing basée à DeKalb qui fournit des services de branding numérique et de vidéo – a été engagée par le district de Sycamore Park pour filmer les événements du district tout au long de l’année pour une campagne de médias sociaux axée sur la vidéo mettant en vedette l’anniversaire du district.

“Nous avons essayé de trouver des centurions, ou ceux qui en sont assez proches, qui peuvent dire” Oh, nous nous souvenons du patin à glace sur le Kish “ou” Je me souviens du premier match de baseball “”, a déclaré Tevsh. “Cela a donc été un an pour réaliser cette vidéo qui sortira en 2023 dans le cadre de la célébration de notre 100e anniversaire.”

Les gens font du patin à glace dans le quartier de Sycamore Park. (Photo fournie par Joiner History Room et DeKalb County History Center). (Photo avec l’aimable autorisation des archives du Centre d’histoire DeKalb)

En plus de la vidéo, Tevsh a déclaré que les favoris annuels des fans du district, comme la série de concerts du jeudi soir, seront améliorés avec une touche centenaire cette année. Tevsh a déclaré que les gens venaient tôt aux concerts organisés au Good Tymes Shelter, de sorte que le district travaille à la création de jeux pour engager la foule avant le début de la musique.

«Nous travaillons toujours sur les détails avec cela. Il y a toujours de l’alcool parce que nous avons principalement des adultes, mais il y aura probablement une compétition pour adultes et enfants où nous pourrons utiliser toutes les commodités vraiment amusantes du Good Tymes Shelter », a déclaré Tevsh.

Le district du parc organisera également des événements pour célébrer l’anniversaire, notamment le festival Fire and Ice du week-end dernier. Cet événement comportait des courses de chiens de traîneau et une cuisine de chili.

En février, il y aura la danse annuelle Sweetheart et en mars, un publipostage printanier du district présentera la programmation tout au long de l’année des événements de célébration du 100e anniversaire. Parmi les événements dont la date reste à déterminer, un feu d’artifice.

«Ce sera, appelez ça après le 4 juillet. Ce sera un peu plus tard dans l’été », a déclaré Tevsh.

Kirk Lundbeck, professionnel de classe A de l’Association professionnelle de golf – également surintendant des opérations de golf du district – a déclaré qu’il était important pour lui de travailler pour le district lors des célébrations de son centenaire. Lundbeck dirige également le spectacle annuel de feux d’artifice du DeKalb Municipal Band à DeKalb.

“C’est très significatif pour moi d’être ici”, a déclaré Lundbeck, 64 ans. « Je ne suis pas né à Sycamore, mais j’ai déménagé ici en sixième et c’était chez moi. Je viendrais ici tout le temps, je viendrais ici tous les jours.

Lundbeck a déclaré qu’il lui était très facile de trouver quelque chose à faire dans le district de Sycamore Park au début des années 1970. Le diplômé de Sycamore High School Class of ’76 a déclaré que l’expérience positive qu’il avait eue avec le district du parc en grandissant avait influencé ses décisions de carrière plus tard dans la vie, car il a sauté sur l’occasion lorsqu’il a entendu que le parcours sur lequel il avait grandi à Sycamore était à la recherche d’un travailleur.

Après avoir passé plus de 20 ans à diriger des opérations de golf avec le district de Sycamore Park, Lundbeck a déclaré que le district offrait bien plus que du golf.

“Je vois tellement de choses que nous offrons maintenant en tant que district de parc – pas seulement un terrain de golf, mais en tant que district de parc – et je suis si heureux d’en faire partie”, a déclaré Lundbeck. “Parce que nous répondons à tous les âges, nous répondons à toutes les capacités, nous répondons à tous les sports, nous répondons aux personnes âgées, nous faisons de jeunes enfants, nous couvrons l’ensemble des activités récréatives dans cette communauté, et je suis très chanceux d’être une partie de cette organisation qui redonne tellement aux gens qui vivent ici.