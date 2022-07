Sycamore Park District reçoit une subvention de l’État de 240 000 $ pour le projet Reston Ponds Park – Shaw Local

SYCAMORE – Le district de Sycamore Park a récemment reçu un financement de 240 300 $ de l’État pour un parc de quartier prévu de 12 acres à Reston Ponds.

Selon un communiqué de presse du représentant de l’État Jeff Keicher, R-Sycamore, le district du parc était l’un des 87 projets de parc de l’Illinois à recevoir récemment un financement public par le biais du programme Open Space Land Acquisition and Development (OSLAD) du Département des ressources naturelles de l’Illinois.

“Je tiens à remercier le représentant Keicher et le département des ressources naturelles de l’Illinois pour leur soutien à notre projet”, a déclaré Jonelle Bailey, directrice exécutive du district du parc Sycamore, dans un communiqué de presse. “Notre équipe ici dans le district du parc a travaillé très dur pour planifier cet espace de loisirs exceptionnel pour notre communauté et nous sommes tous très heureux de continuer à aller de l’avant et de mener à bien le projet.”

Le projet prévu pour Reston Parks à l’intersection de Becker Place et Parkside Drive à Sycamore comprendra un espace de 12 acres avec des possibilités de loisirs pour tous les âges, selon le communiqué. La subvention financera l’aménagement d’un terrain de jeu, d’un petit sentier en boucle, d’un abri de pique-nique, d’un terrain de soccer, d’un terrain de pickleball, d’une zone tampon d’aménagement paysager autochtone et de panneaux éducatifs.

Des équipements supplémentaires comprenant un deuxième terrain de pickleball, un grand sentier en boucle, un court de tennis, un terrain de basket, des équipements de fitness et un parking seront progressivement mis en place au fil du temps, selon le communiqué.

Les subventions OSLAD peuvent fournir jusqu’à la moitié des fonds d’un projet et, lorsqu’elles sont combinées à l’investissement de fonds de contrepartie locaux, elles soutiendront plus de 56 millions de dollars dans des projets de développement de parcs locaux et des acquisitions de terres dans tout l’État.

“Lorsque nous disons” La vie offre plus à Sycamore “, cette expression est pleinement démontrée par notre district de parc exceptionnel et son engagement envers notre communauté”, a déclaré Keicher dans un communiqué de presse. “J’ai été ravi de soutenir la demande de subvention de l’État du district du parc pour développer le projet du parc Reston Ponds et féliciter Jonelle Bailey et son équipe pour leur succès bien mérité.”

Le programme d’État qui a débuté en 1987 a investi 433,5 millions de dollars dans 1 816 projets de parcs de l’Illinois. Le programme reçoit un financement dédié d’un pourcentage de la taxe de transfert immobilier de l’État, selon un communiqué du bureau de l’État.