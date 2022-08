Sycamore obtient un prêt supplémentaire de 4 millions de dollars de l’État pour le remplacement de la conduite d’eau en plomb. Voici comment vous inscrire – Shaw Local

SYCAMORE – La ville de Sycamore a obtenu un prêt de 4 millions de dollars de l’Agence de protection de l’environnement de l’Illinois pour une autre série de remplacements de conduites d’eau en plomb prévus pour les résidents de la ville.

“Ceci est similaire au premier projet”, a déclaré l’ingénieur municipal Mark Bushnell.

L’IEPA a accordé à la ville de Sycamore un prêt de 1,6 million de dollars en décembre 2021 pour le remplacement des lignes de service résidentielles en plomb. Le projet initial, ainsi que le nouveau, permettra aux résidents ayant des conduites d’eau en plomb de faire remplacer sans frais les conduites desservant leur résidence. Cet effort fait suite à la législation de l’État adoptée l’année dernière et à une longue saga de problèmes de qualité de l’eau documentés par les résidents de Sycamore.

Le financement du premier projet atteignant ses limites après le remplacement d’environ 120 lignes de service, la ville cherche maintenant à obtenir l’avis des résidents pour la nouvelle initiative.

“En préparation du projet, nous demandons aux résidents de visiter notre site Web et de répondre à un court sondage afin d’être ajoutés au programme”, a déclaré Bushnell.

L’enquête est disponible sur cityofsycamore.com/water-service-material-survey/, où les résidents sont invités à aider à identifier le matériau avec lequel les conduites d’eau de leurs maisons sont fabriquées. Si le plomb est le matériau et le cas échéant, selon le site, le personnel de la ville aidera ces résidents à s’inscrire pour un remplacement sans frais pour les propriétaires. S’il est inconnu, le personnel de la ville a déclaré qu’il pouvait aider à identifier les matériaux de la ligne de service.

Il y a environ un an, le gouverneur JB Pritzker a signé le Loi sur le remplacement et la notification des lignes de service en plomb. La loi, qui a été créée pour minimiser l’exposition potentielle au plomb causée par l’eau potable contaminée et l’infrastructure vieillissante des canalisations, exige que les systèmes d’eau de l’Illinois commencent à retirer les conduites de service en plomb au plus tard le 1er janvier 2027. Selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unistoute exposition au plomb peut endommager le cerveau d’une personne.

Certains habitants de la ville de Sycamore ont utilisé un groupe Facebook, Citoyens pour une eau propre Sycamore, Illinois plaider pour que les autorités locales répondent aux préoccupations concernant l’eau à Sycamore depuis au moins 2020. Un recours collectif a également été déposé en octobre 2020 contre la ville, les résidents alléguant une “conduite illégale et fautive”, après que certains résultats de tests d’eau aient montré des niveaux élevés de plomb dans plusieurs maisons Sycamore. En conséquence, l’IEPA a exigé que Sycamore subisse des tests d’eau plus réguliers sur les pipelines de la région.

D’autres régions du comté de DeKalb, dont Gênes et DeKalb, ont également commencé à entreprendre des efforts pour remplacer les conduites de service en plomb.

Le deuxième cycle de financement de l’IEPA pour Sycamore utilise un prêt de 4 millions de dollars, qui comprend 4 millions de dollars de remise du principal pour la ville de Sycamore.

Selon le inventaire du matériel de service existant, le matériau utilisé pour les branchements d’eau aux 1 017 adresses de la ville de Sycamore sont encore inconnus. L’inventaire montre également que 239 adresses ont des conduites d’eau en plomb.

La ville de Sycamore a déjà posté une enquête sur le projet à son site Web et à divers comptes de médias sociaux dans l’espoir d’apprendre ce qu’il peut des résidents de la ville.

“Notre objectif est de remplacer autant de services que possible avec le financement alloué”, a déclaré Bushnell.