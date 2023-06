Sycamore observe le Jour du drapeau et rend hommage aux anciens combattants locaux – Shaw Local

SYCOMORE – Face à Sycamore Grove, où 62 arbres ont été plantés au nom des anciens combattants Sycamore, des dizaines d’anciens combattants et de responsables locaux se sont réunis mercredi pour observer le Jour du drapeau – ce qu’ils ont dit est une célébration souvent négligée.

« C’est pourquoi il est si merveilleux de vivre à Sycamore, ils sont si accueillants pour les vétérans », a déclaré Laurie Emmer, membre du conseil d’administration du comté de DeKalb et vétéran.

Emmer – un vétéran de l’armée américaine qui a passé la plupart de son temps en service en tant que médecin pour la 102e division aéroportée – faisait partie des dizaines de vétérans du comté de DeKalb présents pour la célébration du jour du drapeau à 11 heures devant le Sycamore Middle School.

Ceux d’entre nous qui ont prêté ce serment et levé la main droite ont prêté serment de respecter et de défendre la constitution des États-Unis et de protéger notre grand pays. Cela signifie tout pour moi, et je suis sûr que ceux d’entre nous qui ont servi. — Le sergent de l’armée américaine à la retraite. Major Gérald Paulsen

Face à Sycamore Grove, des dizaines de membres de la communauté Sycamore ont assisté à la célébration du Jour du drapeau 2023 à l’extérieur du Sycamore Middle School le 14 juin 2023. (Camden Lazenby)

Le 14 juin 1777, le premier congrès continental adopta une résolution qui a officiellement établi la conception du drapeau américain – 13 bandes alternant entre le rouge et le blanc, et 13 étoiles blanches dans un champ bleu. Le 11 septembre 1777, un drapeau de ce dessin a été porté pour la première fois au combat lors de la bataille de Brandywine contre les Britanniques près de Chadds Ford, en Pennsylvanie.

Le Jour du drapeau est devenu une journée d’observation nationale dans la seconde moitié du XIXe siècle, mais il n’a été officiellement établi qu’après avoir été approuvé par le Congrès et promulgué par le président Harry S. Truman le 3 août 1949.

« Nous représentons tout le monde et nous défendons tout le monde », a déclaré le sergent de l’armée américaine à la retraite. dit le Major Gerald Paulsen. « Ceux d’entre nous qui ont prêté ce serment et levé la main droite ont prêté serment de respecter et de défendre la constitution des États-Unis et de protéger notre grand pays. Cela signifie tout pour moi, et je suis sûr que ceux d’entre nous qui ont servi.

Les arbres plantés sont dédiés aux vétérans de la guerre civile, de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre de Corée, de la guerre du Vietnam, de la guerre du Golfe, des guerres en Irak et en Afghanistan, aux soldats devenus prisonniers de guerre ou portés disparus au combat et la tombe du soldat inconnu, ainsi que 54 autres arbres dédiés à des vétérans spécifiques de Sycamore et du comté de DeKalb.

« Cet événement honorant nos héros, à qui ces arbres sont dédiés, est vraiment vraiment – c’est juste solennel, c’est impressionnant », a déclaré Emmer.

Le chef scout de la troupe 40, Ed Hollendoner, et les scouts Will Moore, Caden Mabel et Nolan Cox se tiennent à côté du lieutenant-colonel à la retraite de l’armée américaine lors de la célébration du jour du drapeau 2023 à Sycamore le 14 juin 2023. (Camden Lazenby)

Un color guard de la Boy Scout Troop 40 de Sycamore a présenté le drapeau américain lors de la cérémonie. Le maître scout Ed Hollendoner a déclaré que respecter le drapeau, apprendre l’étiquette du drapeau et servir la communauté sont de grands principes pour les scouts.

« Donc, être ici le jour du drapeau, honorer les anciens combattants, faire sortir les scouts pour voir combien d’anciens combattants de la communauté nous avons était important pour nous », a déclaré Hollendoner. « Juste pour entrer en contact avec notre communauté et vraiment leur donner une idée de la raison pour laquelle nous faisons les choses que nous faisons lorsque nous parlons de l’étiquette du drapeau et lorsque nous parlons d’honorer ceux qui ont servi. »